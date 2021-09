La Bourse de Paris rebondit mais sans euphorie

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,59% jeudi, rebondissant après deux séances de baisse qui ont incité les investisseurs à revenir sur le marché, et des chiffres meilleurs qu'attendu sur la consommation américaine.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en progression de 38,97 points à 6.622,59 points. La veille, il avait cédé 1,04%.

"On voit que les petites baisses sont mises à profit par les acheteurs: on ne baisse pas bien longtemps, car on a toujours des flux et des liquidités qui demandent à être investis", estime Alexandre Neuvy, gérant privé à Amplegest.

Selon lui, "tous les ingrédients étaient réunis", pour le rebond, avec "la bonne clôture des marchés américains" mercredi, les séances précédentes de baisse, ainsi que "les bons chiffres américains du jour", notamment les ventes au détail qui ont progressé en août (+0,7%) alors que le consensus s'attendait à un repli.

La dynamique parisienne s'est un peu effritée après l'ouverture de Wall Street, moment où le CAC 40 avait culminé au-dessus des 6.660 points. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq étaient tous les trois en nette baisse.

"L'environnement macro-économique se dégrade depuis quelque temps, on n'est plus dans une phase d'accélération de la croissance", commente M. Neuvy, soulignant notamment la situation en Chine, où la consommation faiblit et les inquiétudes sur la solvabilité du géant de l'immobilier Evergrande s'accroissent. Dans cet environnement davantage troublé, les investisseurs ne sont pas incités à prendre des risques, encore moins à une semaine de la réunion du comité monétaire de la réserve fédérale américaine.

Vivendi veut croquer Lagardère

L'action Lagardère s'est envolée de 19,45% à 23,28 euros, au lendemain d'une annonce du géant des médias Vivendi, qui compte lancer une OPA sur le groupe Lagardère, en plus du rachat des parts (18%) du fonds Amber Capital.

Vivendi a terminé de son côté en progression de 0,57% à 31,89 euros.

L'aérien survole le CAC

Les valeurs du secteur aéronautique ont occupé le haut de la place parisienne, dans le sillage de la compagnie aérienne Ryanair qui "a annoncé l'augmentation de son objectif de croissance de passagers sur cinq ans, pour atteindre 225 millions, soit une hausse de 50% par rapport à ses niveaux de 2019", relève l'analyste de CMC Markets Michael Hewson.

Sur le CAC 40, Safran a progressé de 2,21% à 104,62 euros, Airbus de 2,24% à 114,88 euros. Air France KLM a gagné 1,81% à 3,82 euros et Aéroports de Paris 1,34% à 98,20 euros.

Thales peu inquiet

Thales (-0,37% à 81,58 euros) a confirmé ses objectifs financiers en dépit de la rupture par l'Australie du contrat pour la fourniture par la France de 12 sous-marins dans lequel l'électronicien de défense était impliqué.

Canberra a annoncé rompre le contrat-cadre de 31 milliards d'euros qui liait l'Australie au français Naval Group, dont Thales est actionnaire à hauteur de 35%.

