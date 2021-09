Audiences: France Inter, radio numéro un de l'été, devant RTL et Franceinfo

Audiences: France Inter conserve la pole position devant RTL et franceinfo

Paris (AFP)

Le peloton de tête des radios les plus écoutées cet été reste identique à celui de l'an dernier: France Inter conserve la pole position devant RTL et franceinfo, selon des données publiées jeudi par Médiamétrie.

Les résultats de l'été, où les radios installent des grilles spéciales pour les vacances, ne sont pas comparables avec ceux du reste de l'année.

France Inter conforte sa place de première radio estivale avec une audience cumulée de 10,5%, en progression de 0,3 point par rapport à la même période de l'an dernier.

RTL conserve aussi son deuxième rang mais réduit son écart avec la radio publique en augmentant son audience cumulée de 0,6 point à 9,2%. Franceinfo suit avec 8,1% d'audience cumulée, perdant 0,3 point par rapport à l'an dernier.

Viennent ensuite NRJ (7,6%, -0,5 point), Nostalgie (6,2%, +0,2 point), Skyrock (6,1%, +0,7 point), France Bleu (5,3%, -0,9 point) et RMC (5,2%, -0,4 point).

En juillet et août, 38,2 millions de Français de 13 ans et plus ont écouté la radio en semaine pendant 2h40 en moyenne (contre 2h37 l'été dernier). Ce qui représente 130.000 auditeurs en moins que l'été précédent, selon les données de Médiamétrie.

