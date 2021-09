La Constitution des Etats-Unis aux enchères pour 15 à 20 millions de dollars

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Un rarissime exemplaire original de la Constitution américaine ratifiée le 17 septembre 1787 à Philadelphie sera bientôt mis aux enchères à New York pour une valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars, a annoncé vendredi la maison Sotheby's.

Sotheby's expose jusqu'à dimanche une collection privée de documents constitutionnels américains datant de la période révolutionnaire, 1776 à 1789, dont la fameuse Charte constitutionnelle signée à Philadelphie par les "Pères fondateurs" des Etats-Unis d'Amérique, parmi lesquels George Washington, Benjamin Franklin et James Madison.

Pour Selby Kiffer, un historien expert en manuscrits et livres anciens chez Sotheby's, il s'agit d'un "fantastique premier (exemplaire) imprimé de la Constitution des Etats-Unis, probablement imprimée le 16 septembre (1787) au soir".

Un document "extrêmement rare" puisqu'il n'en reste que "onze exemplaires connus" alors que "cinq cents" avaient probablement été imprimés, a expliqué à l'AFP M. Kiffer à l'occasion du 234e anniversaire de la Constitution américaine.

Le texte constitutionnel qui débute par cette fameuse formule "Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, (...) nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique", a été estimé par Sotheby's entre 15 et 20 millions de dollars et sera mis aux enchères fin novembre.

M. Kiffer assure ne pas redouter que cet exemplaire - l'unique appartenant encore à un particulier, la collectionneuse américaine Dorothy Tapper Goldman - parte éventuellement à l'étranger, même s'il pense que le document, dans un état de conservation assez exceptionnel, restera aux Etats-Unis.

Un des 11 exemplaires connus de la Constitution des Etats-Unis du 17 septembre 1787 est présenté à la presse le 17 septembre 2021 au siège de la maison Sotheby's à New York Ed JONES AFP

Sotheby's a choisi d'exposer cette collection de l'histoire constitutionnelle américaine alors que le pays connaît une atmosphère politique tendue et polarisée. A la veille notamment d'une manifestation prévue samedi à Washington de partisans de l'ex-président républicain Donald Trump en soutien aux émeutiers arrêtés pour avoir participé à l'assaut meurtrier contre le Congrès le 6 janvier.

L'événement provoqua un séisme politique aux Etats-Unis et une onde de choc à l'étranger.

Des centaines de manifestants pro-Trump avaient alors forcé l'entrée du Congrès, au Capitole, au moment où les parlementaires y étaient réunis pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden face au président républicain sortant.

M. Kiffer trouve "très intéressant que la Constitution fasse toujours l'objet de débats" et souligne que "dans le climat politique actuel (la Constitution) est autant débattue qu'elle l'était lors de sa ratification en 1787".

