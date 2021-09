Le vaccin de Moderna supérieur à celui de Pfizer contre les Covid graves, selon une étude

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Le vaccin de Moderna offre une meilleure protection sur le long terme contre les effets graves du Covid-19, par rapport à celui de Pfizer, conclut une étude publiée vendredi par la principale agence sanitaire des Etats-Unis.

Les chercheurs des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont analysé un échantillon de près de 3.700 adultes hospitalisés pour un Covid-19 associé à des symptômes graves, entre le 11 mars et le 15 août 2021, soit une période qui précède et inclut la prédominance du variant Delta.

Sur cette durée, le vaccin de Moderna s'est révélé efficace à 93% contre les hospitalisations, celui de Pfizer efficace à 88% et celui de Johnson & Johnson efficace à 68%.

La perte d'efficacité du vaccin de Pfizer au fil du temps est particulièrement notable: son taux d'efficacité passe de 91% sur la période de 14 à 120 jours après l'injection à 77% pour la période après 120 jours.

En comparaison sur les mêmes périodes, le taux d'efficacité du vaccin de Moderna passe de 93% à 92%.

Plusieurs études récentes vont dans le même sens, confirmant l'apparente supériorité du vaccin de Moderna sur celui de Pfizer.

