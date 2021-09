Irak: une église de Mossoul retrouve sa cloche, sept ans après l'EI

Publicité Lire la suite

Mossoul (Irak) (AFP)

Sous les youyous des fidèles, la cloche de l'église Mar Touma sonne samedi dans le vieux Mossoul: c'est la première inaugurée dans la grande métropole du nord de l'Irak, sept années après l'arrivée des jihadistes du groupe Etat islamique (EI).

Devant quelques dizaines de personnes, souvent des chrétiens ayant fait le déplacement depuis les localités voisines, le père Pios Affas a fait sonner la cloche dans son église syriaque catholique, encore en travaux, a constaté un correspondant de l'AFP.

Installée grâce à des dons de l'ONG française, Fraternité en Irak, venant en aide aux minorités religieuses, la cloche de 285 kilos a été fondue au Liban, acheminée depuis Beyrouth en avion, puis en camion jusqu'à Mossoul.

Quand retentissent les premiers coups, l'assistance applaudit, les femmes lancent des youyous et des prières sont entonnées en coeur.

"Après sept années de silence, la cloche de Mar Touma a sonné, pour la première fois sur la rive droite de Mossoul", s'est félicité le père Pios Affas dans une allocution.

Les jihadistes de l'EI avaient fait de Mossoul leur "capitale" en Irak à l'été 2014, avant d'en être chassés par l'armée irakienne et une coalition internationale en 2017.

"C'est un grand jour de joie, et j'espère que la joie va grandir encore quand seront reconstruites non seulement toutes les églises et les mosquées de Mossoul, mais aussi toute la ville, avec ses maisons et ses sites historiques", a confié à l'AFP le père Pios Affas.

Le retour de cette cloche "ouvre la voie, si Dieu le veut, au retour des chrétiens dans leur ville", a-t-il ajouté.

L'église Mar Touma datant du XIXème siècle a été utilisée par les jihadistes, qui en auraient fait une prison ou un tribunal. Les travaux de restauration se poursuivent et son sol en marbre a été démonté pour être entièrement refait.

Originaire de Mossoul, Nidaa Abdel Ahad est venue spécialement d'Erbil où elle vit depuis plusieurs années pour voir "son église se reconstruire et retrouver vie".

"Ma joie est indescriptible", témoigne cette institutrice quadragénaire. "C'est comme si le coeur du christianisme battait de nouveau".

Forte de plus de 1,5 million de personnes en 2003 avant l'invasion américaine, la communauté chrétienne d'Irak s'est réduite comme peau de chagrin à quelque 400.000 âmes, beaucoup ayant fui les violences qui ont ensanglanté le pays.

