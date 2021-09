Ligue 1: première pour Bordeaux, les Verts toujours à quai

Le défenseur stéphanois Saidou Sow au marquage de Ui-Jo Hwang, double buteur lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Bordeaux (1-2) samedi 18 septembre à Saint-Etienne (Stade Geoffroy-Guichard) à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1

Saint-Étienne (AFP)

Un doublé du Sud-Coréen Ui-Jo Hwang a permis à Bordeaux de remporter sa première victoire de la saison (2-1), samedi sur le terrain de Saint-Etienne, au terme d'un match qui opposait les deux derniers du classement de Ligue 1 au coup d'envoi.

Ce succès girondin, qui n'a tenu qu'à un fil, celui d'une ultime occasion d'Harold Moukoudi et un ballon repoussé sur la ligne par Timothée Pembélé dans le temps additionnel (90+1), s'ajoute à deux résultats nuls déjà obtenus, pour trois défaites.

Il permet aux Bordelais, qui n'avait pu conserver un point en toute fin de match face à Lens le 12 septembre (3-2), de faire un bond en avant et de se porter au 14e rang (5 points).

De leur côté, les Verts, qui sont sur une série de trois défaites de rang, restent collés dans le bas de tableau, au 19e rang (3 points) après cette rencontre de la 6e journée de L1.

Et ils continuent forcément d'inquiéter. Certes, la bonne volonté est évidente mais l'ensemble est vraiment limité, notamment dans le domaine offensif malgré quelques actions plus ou moins menaçantes de Denis Bouanga, Yvan Neyou, Romain Hamouma et surtout Khazri qui a manqué d'égaliser à 1-1 devant Benoît Costil à la 67e.

Le Stéphanois Romain Hamouma face à Benoît Costil, lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Bordeaux samedi 18 septembre à Saint-Etienne (Stade Geoffroy-Guichard) à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

Leur domination en première période et la pression qu'ils ont exercée en fin de partie pour tenter d'égaliser à 2-2 ont souvent été désordonnées.

Avant d'aborder un programme très difficile avec un déplacement à Monaco suivi des réceptions de Nice et Lyon, ils font partie avec Metz (20e et dernier) et Brest (18e) qui joue dimanche à Clermont, des trois seules équipes du championnat, départagées à la différences de buts, demeurant sans succès.

- Hwang, danger constant -

Du côté bordelais, Ui-Jo Hwang a rapidement trouvé l'ouverture en début de partie, sur la première occasion des Girondins, en glissant dans le but vide une passe de Yacine Adli qui avait bien fixé le gardien Etienne Green (7).

Alors que Whabi Khazri avait égalisé malgré un angle bien fermé (73), Hwang, en bénéficiant d'un mauvais renvoi défensif d'Harold Moukoudi et d'un service de Rémi Oudin, a redonné l'avantage aux Girondins en trompant Etienne Green, lui aussi dans un angle restreint (80).

Le milieu de terrain stéphanois Wahbi Khazri (gauche) lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Bordeaux samedi 18 septembre à Saint-Etienne (1-2) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

Le Sud-Coréen, qui n'avait plus réalisé de doublé en Ligue 1 depuis le 14 mars dernier, aurait même pu réussir un triplé s'il n'avait manqué la réception d'un centre de Pembélé en fin de partie (88).

Hormis ses deux but, Hwang avait déjà été auparavant un danger constant pour les Stéphanois. Il aurait aussi encore pu marquer sur une reprise de la tête (34) avant d'être repris in-extremis sur un retour de Neyou (45+1) ou encore sur une tentative détournée par Etienne Green (53) alors que la seconde période s'est joué sous un déluge de pluie et sur une pelouse gorgée d'eau.

C'est peut-être pour cela que le Sud-Coréen a encore manqué la réception d'un centre de Pembélé (65) avant qu'une tentative de Rémi Oudin ne frôle le cadre (69).

