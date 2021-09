Présidentielle: Sarkozy invite son "ami" Bertrand à "se faire entendre"

Publicité Lire la suite

Calais (AFP)

L'ancien président Nicolas Sarkozy a invité mercredi son "fidèle ami" Xavier Bertrand à "se faire entendre" dans la campagne présidentielle, à l'issue d'une rencontre à Calais (Pas-de-Calais) avec le président de la région des Hauts-de-France, candidat ex-LR pour 2022.

"A lui de se faire entendre. Ca ne dépend pas de ce que peuvent dire les uns et les autres", a-t-il déclaré en réponse à une question sur sa candidature. Avant d'ajouter: "Moi-même, Jacques Chirac m'a beaucoup aidé."

Figure tutélaire de la droite, M. Sarkozy s'est pour l'instant gardé d'apporter un quelconque soutien à un candidat de son camp.

L'ex-président, qui a récemment rencontré la présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse (Libres, ex-LR) et l'ancien négociateur européen sur le Brexit Michel Barnier (LR), eux aussi candidats pour mener la droite à la présidentielle, a souligné qu'il donnerait "le moment venu" son avis sur cette bataille électorale.

"Xavier est un ami, il l'a toujours été", a insisté mercredi Nicolas Sarkozy à propos de son ancien ministre du Travail, occultant les différends qui ont émaillé leur relation.

"J'ai fait un parcours qui est le mien, je suis fier. Xavier peut mener son ambition, je peux parfaitement le comprendre. Je ne suis pas quelqu'un d'amer qui pense qu'après lui il n'y a plus rien", a-t-il ajouté.

Il était présent à Calais pour remettre à la maire Natacha Bouchart (LR) les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur.

Nicolas Sarkozy lors d'une cérémonie de remise de la Légion d'honneur à la maire Natacha Bouchart, à Calais, le 22 septembre 2021 FRANCOIS LO PRESTI AFP

Outre Mme Pécresse et MM. Barnier et Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin, tous deux LR, se sont portés candidats pour représenter la droite à l'élection présidentielle.

Les militants LR doivent décider samedi prochain de la façon dont ils désigneront leur candidat. Deux méthodes s'offrent à eux: la primaire à laquelle Xavier Bertrand refuse de participer, ou un congrès (c'est-à-dire une réunion des adhérents) dont les modalités ne sont pas encore tranchées.

Les Républicains réunissent un bureau politique mercredi soir sur le sujet.

© 2021 AFP