Covid: Hidalgo redemande à Castex un soutien financier plus important pour Paris

Paris (AFP)

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a redemandé jeudi au Premier ministre Jean Castex un soutien financier plus important pour la capitale dans le cadre du plan de relance, déplorant des "engagements restés lettre morte", dans un courrier que s'est procuré l'AFP.

"Malgré vos engagements et nos multiples échanges, je ne peux que constater que ceux-ci restent lettre morte et que l'attention portée par l'Etat aux difficultés rencontrées par la Ville demeure en deçà de celle accordée à d'autres collectivités", écrit la candidate à la présidentielle qui évalue à un milliard d'euros - dépenses supplémentaires et baisse des recettes confondues - le coût de la crise du Covid-19 pour la capitale.

Selon l'entourage de la maire contacté par l'AFP, la Ville a demandé à Bercy une dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) de l'ordre de 130 millions d'euros, aux titres de la relance et de la rénovation thermique, et n'a reçu qu'une promesse de 80 millions d'euros, un montant "très décevant" pour Anne Hidalgo.

Toujours selon son entourage, la Ville a touché jusqu'ici "moins de 40 millions" au titre du plan de relance, y compris pour la rénovation thermique des logements sociaux, alors qu'en 2016, sa DSIL s'établissait à 20 millions d'euros.

"Cela contraste avec les aides ponctuelles apportées par le gouvernement à des collectivités" dont la "sélection peut, à tout le moins, soulever des interrogations", estime Mme Hidalgo en citant l'accord régional de relance signé en janvier entre l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour 1,7 milliard d'euros, et le Contrat de relance et de transition énergétique (CRTE) conclu en avril avec la métropole de Nice pour 2,5 milliards.

L'Etat et la région Ile-de-France avaient eux signé en mars un plan de relance de 13,8 milliards d'euros, présenté à l'époque comme "le plus important en France".

L'élue socialiste estime "indispensable que l'Etat promeuve des critères transparents" pour ces soutiens financiers localisés, "à rebours de la logique de compétition entre collectivités dans laquelle nous sommes invités à entrer".

Début février, Anne Hidalgo avait annoncé mobiliser 1,4 milliard d'euros du budget d'investissement municipal 2021 pour relancer une économie fortement éprouvée par la crise sanitaire, et avait appelé l'Etat à débloquer un montant équivalent.

En mai 2020, à la sortie du premier confinement, la maire de Paris avait fait adopter un plan de relance à hauteur de 200 millions d'euros pour "amortir le choc".

