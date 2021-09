Italie: Naples et Osimhen volent en tête de la Serie A

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Le leader Naples, emmené par un Victor Osimhen en grande forme, auteur d'un doublé sur la pelouse de la Sampdoria (4-0), a poursuivi jeudi son sans-faute en championnat avec une cinquième victoire en cinq matches.

Pendant que le Napoli vole en tête, la Roma a bien mieux préparé que la Lazio le grand derby de dimanche: les Rossoneri de José Mourinho (4e) ont dominé l'Udinese (1-0) à l'Olimpico grâce à Tammy Abraham alors que les Laziali de Maurizio Sarri (7e) ont péniblement pris un point sur le terrain du Torino (1-1) grâce à un penalty en fin de match de Ciro Immobile.

Osimhen, dont la première saison napolitaine avait été perturbée par une longue blessure à l'épaule et le Covid-19, a inscrit cinq buts en une semaine, entre Serie A et Ligue Europa, soit déjà la moitié de son total de tout son exercice précédent.

D'une reprise en finesse (10e), l'ex-Lillois a montré la voie avant de mettre le but du 3-0, en force cette fois, après la pause (50e).

Fabian Ruiz (39e) et Piotr Zielinski (59e), avec des frappes au ras des poteaux, ont aussi participé à cette seconde large victoire de la semaine après le 4-0 infligé lundi à l'Udinese, également en déplacement.

"Après ce qui s'est passé la saison dernière, entre la blessure et le Covid-19, pour moi c'est important de bien commencer", a reconnu Osimhen, assurant "progresser jour après jour" avec son entraîneur Luciano Spalletti.

- Pellegrini privé de derby -

Avec 15 points, Naples compte deux longueurs d'avance sur l'Inter Milan (2e) et l'AC Milan (3e), et dix sur la Juventus (12e).

La Roma (4e, 12 pts) reste au contact avec le trio de tête grâce à son succès en soirée contre l'Udinese.

Les Giallorossi ont logiquement ouvert la marque par Abraham après un joli débordement à gauche du jeune Riccardo Calafiori (36e), après avoir touché deux fois les montants en début de match.

Ils ont parfois tremblé ensuite sur quelques déboulés de Gerard Deulofeu, mais ont plutôt bien géré ce match qui s'est toutefois fini sur une note amère pour eux: l'exclusion de leur capitaine Lorenzo Pellegrini pour un deuxième carton jaune (90e), ce qui le privera du derby de la capitale dimanche contre la Lazio.

Les Laziali, eux, vont arriver au rendez-vous du derby le moral atteint, avec un troisième match consécutif sans victoire.

Surpris par une belle équipe du Torino et un but du Croate Marko Pjaca (76e), les joueurs de Sarri ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un penalty de l'inévitable Ciro Immobile (90+1e), pour son sixième but de la saison.

"Je ne suis pas particulièrement heureux, il faut travailler davantage, ne pas avoir peur de jouer", a regretté Immobile après ces nouveaux points abandonnés après la défaite à Milan (0-2) et le nul à domicile contre Cagliari (2-2).

Un bon moment pour un derby? "Il va falloir jouer le couteau entre les dents", a-t-il lancé.

