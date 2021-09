Angleterre: City dompte Chelsea avant le PSG, United se rate

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions, mardi, Manchester City, a pris le meilleur sur sa bête noire, Chelsea (0-1), samedi, pour la 6e journée de Premier League, alors que United a raté une chance de prendre la tête.

. City prend sa revanche

Après trois revers de rang contre les Blues, dont un très douloureux en finale de la C1 l'an dernier, Pep Guardiola a repris l'ascendant (1-0) sur Thomas Tuchel.

Avec ces trois points, City compte 13 unités et rattrape sa victime du jour, mais aussi les Red Devils, battus par Aston Villa chez eux (1-0) et Liverpool, mais les Reds jouent en fin de d'après-midi à Brentford.

Avec Jorginho, N'Golo Kanté et Mateo Kovacic tous trois titulaires, en l'absence de Mason Mount, insuffisamment remis, l'Allemand espérait dominer dans l’entre-jeu.

Offensivement, il comptait sur la complémentarité entre la vitesse de Timo Werner et Romelu Lukaku.

L'attaquant de Chelsea Romelu Lukaku (d) devant le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, le 25 septembre 2021 à Londres Ben STANSALL AFP

Pep Guardiola, avec Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden et Gabriel Jesus alignés au coup d'envoi, avait tout misé sur un pressing étouffant.

Et si la première période a été une "masterclass" de sorties de balle sous la pression folle mise par les Citizens, eux-même incapables de créer des décalages, ni l'Allemand ni le Catalan ne semblaient satisfaits à la pause.

Seul un enchaînement contrôle de la poitrine, volée du gauche dévissée de Gabriel Jesus, dans la surface, avait vraiment fait passer un frisson dans les tribunes (41e).

La seconde période semblait partie sur les mêmes bases quand l'ouverture du score est venue animer la rencontre avec un peu plus de passion.

Sur une frappe écrasée de Joao Cancelo, Gabriel Jesus a récupéré le ballon dos au but, feinté sur sa droite avant de pivoter sur sa gauche et de placer un ballon légèrement dévié entre Jorginho et Antonio Rüdiger, hors de portée d'Edouard Mendy (0-1, 53e).

City aurait pu doubler rapidement la mise sans un arrêt superbe de Mendy pour dévier au ras du poteau une frappe rasante de Jack Grealish (57e) et un sauvetage de Jorginho sur la ligne devant Gabriel Jesus (61e).

Juste avant, Tuchel s'était décidé à lancer Kaï Havertz à la place de Kanté (60e), mais l'arrière garde des Mancuniens a parfaitement muselé Lukaku et n'a concédé aucune occasion très nette.

L'entraîneur allemand de Chelsea Thomas Tuchel lors du match contre Manchester City, le 25 septembre 2021 à Londres Ben STANSALL AFP

Il suffisait de voir l'excitation de Guardiola quand il parlait à ses remplaçants - Riyad Mahrez, puis Fernandinho et Raheem Sterling - à leur entrée pour voir ce que ce succès représentait pour lui.

Pour les Blues, il s'agit du premier revers de la saison alors que se profile un déplacement délicat sur le terrain de la Juventus en C1, mercredi.

Mais ce match sans un seul tir cadré est aussi un rappel que Lukaku ne pourra pas régler tout seul les problèmes offensifs chroniques des Londoniens.

. Ronaldo muet, Manchester United se rate

Dans l'autre match du milieu de journée, Manchester United, avec un Cristiano Ronaldo pour une fois muet, a raté l'occasion de prendre les commandes du classement avec un but encaissé en toute fin de match et un pénalty raté ensuite par Bruno Fernandes.

Les visiteurs avaient pris l'avantage à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur une tête de Kortney Hause (1-0, 88e) sur corner, après un match débridé mais où United n'a jamais donné l'impression de maîtriser les débats.

L'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo contre Aston Villa, le 25 septembre 2021 à Manchester Paul ELLIS AFP

On a cru que les Red Devils allaient éviter le pire quand le même Hause a été sanctionné pour une main dans sa surface.

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo sur le terrain, c'est Bruno Fernandes, préposé aux pénalties la saison passée, qui s'est avancé, mais le Portugais a totalement raté le cadre.

Ce premier revers en championnat de la saison remet une forte pression sur Ole Gunnar Solskjaer qui n'aura d'autre solution que de conduire son équipe à la victoire contre Villarreal en Ligue des Champions, mercredi, s'il ne veut pas se retrouver en pleine tempête.

© 2021 AFP