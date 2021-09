Italie: choc sans vainqueur entre Inter et Atalanta, AC Milan en tête

Publicité Lire la suite

Le choc spectaculaire mais sans vainqueur samedi entre l'Inter Milan et l'Atalanta à San Siro (2-2) fait les affaires de l'AC Milan, leader provisoire après avoir battu La Spezia (2-1) grâce notamment au premier but en Serie A de Daniel Maldini, fils de Paolo.

Milan compte un point d'avance sur Naples (2e), qui accueillera dimanche Cagliari lors de cette 6e journée pour poursuivre son sans-faute (cinq victoires en cinq matches).

L'Inter, elle, doit laisser filer les Rossoneri en abandonnant contre l'Atalanta ses premiers points à domicile à l'issue d'un match disputé à cent à l'heure.

Le champion a eu sa balle de match avec un penalty à la 86e minute, envoyé sur la barre par Federico Dimarco.

Mais la "Dea" aussi: Roberto Piccoli pensait avoir marqué le but de la victoire, mais il a été annulé par la VAR car le ballon était sorti auparavant.

Final assez rocambolesque d'un match de haut vol, que l'Inter a démarré fort en ouvrant la marque sur une superbe volée de Lautaro Martinez (5e).

L'Atalanta a mis un quart d'heure pour trouver son rythme mais a ensuite dominé, passant logiquement devant sur une frappe tendue de Ruslan Malinovsky (30e) puis un but opportuniste du défenseur Rafael Toloi monté aux avant-postes (38e).

- Avenir et glorieux passé -

Face à des Bergamasques moins fringants après la pause, l'Inter a égalisé par Edin Dzeko (71e) et reste invaincue, comme Milan et Naples.

"Le public a dû s'amuser, mais il reste un peu d'amertume", a reconnu l'entraîneur milanais Simone Inzaghi, déçu par le penalty manqué de Dimarco: "Il a fait un grand début de saison, il aurait mérité de marquer le but de la victoire devant le virage des ultras".

Son homologue Gian Piero Gasperini a lui préféré "se satisfaire d'avoir fait un tel match": "On sort d'un tel match plus confiants et plus forts", a-t-il dit.

Milan, malgré les départs majeurs de l'été (Donnarumma, Calhanoglu), a montré qu'il avait de la réserve, avec celui qui, avec ses 19 ans, incarne à la fois son avenir et son glorieux passé: Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare, deux légendes du club.

Maldini, titularisé pour la première fois en Serie A, a ouvert la marque de la tête un centre de Pierre Kalulu (47e), un premier but applaudi avec émotion par son père, directeur sportif des Rossoneri.

Alors que La Spezia pensait néanmoins tenir un point, après l'égalisation de Daniele Verde (80e), Brahim Diaz a surgi pour redonner l'avantage aux Milanais (86e) juste après son entrée. Troisième but pour l'Espagnol de 22 ans en passe de faire oublier Hakan Calhanoglu dans l'entrejeu.

- Giroud discret -

Daniel Maldini a marqué en Serie A 13 ans après le dernier but inscrit par Paolo Maldini en Serie A, en mars 2008.

La Gazzetta dello sport a salué des "débuts romantiques et efficaces" du descendant de la dynastie Maldini.

"Daniel a du talent, il voit le jeu", s'est félicité l'entraîneur milanais Stefano Pioli.

"Il doit être plus rapide et plus concentré pour se démarquer, pour s'écarter davantage des adversaires, mais je pense qu'il a vraiment les qualités pour grandir", a-t-il ajouté.

A La Spezia, où la Juventus avait souffert mercredi pour s'imposer (3-2), la pépite a toutefois été discrète en première période, comme l'ensemble des joueurs offensifs rossoneri, en panne de rythme.

"Ca a été dur, c'était compliqué de trouver des espaces et de se créer des occasions. Heureusement, il y a eu davantage d'espaces en seconde période, cela a été plus simple", a admis le héros du jour.

En pointe, Olivier Giroud a été très discret lors de sa première titularisation depuis le 29 août, pour cause de Covid-19 puis de douleurs dorsales. Remplacé à la mi-temps, le Français a trois jours pour retrouver davantage de jambes en vue de la réception de l'Atlético Madrid mardi en Ligue des champions.

