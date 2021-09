L1: accalmie espérée en tribunes, duel au sommet OM-Lens

Des supporters lensois envahissent la pelouse à la mi-temps du derby entre Lens et Lille, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, le 18 septembre 2021 au Stade Bollaert-Delelis

Secouée par les débordements de supporters, la Ligue 1 espère un retour au calme et au jeu lors de la 8e journée, où le Paris SG toujours sans Lionel Messi mais porté par Achraf Hakimi reçoit Montpellier samedi, avant un alléchant Marseille-Lens dimanche.

- Le joueur: Achraf Hakimi -

Encore privé de Messi, qui se remet d'une contusion au genou gauche, Paris s'en remettra peut-être à nouveau à une autre de ses recrues, Achraf Hakimi, face à Montpellier (10e) samedi (21h00)

Sans la "Pulga", sans Sergio Ramos toujours en reprise, avec un Georginio Wijnaldum décevant et un Gianluigi Donnarumma utilisé avec parcimonie, le Marocain est pour le moment la très bonne pioche du mercato estival parisien.

Le très offensif arrière droit de 22 ans, arrivé pour 60 millions de l'Inter Milan, a inscrit trois buts en L1 sous ses nouvelles couleurs. Son doublé mercredi sur la pelouse de Metz a permis au PSG d'arracher la victoire sur le fil (2-1).

La joie du défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, après avoir marqué le but de la victoire (2-1) face à Metz, le 22 septembre 2021 au Stade Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz SEBASTIEN BOZON AFP

Le latéral droit, formé au Real et passé par Dortmund, préfère relativiser quand on le présente comme le meilleur à son poste actuellement.

"Non, je ne sais pas..." rigole-t-il dans une une interview à paraître ce week-end dans L'Equipe Magazine. "Disons que je travaille beaucoup pour être le meilleur possible", ajoute celui dont l'idole est le latéral gauche brésilien Marcelo, son ancien coéquipier au Real.

- Le match: Marseille-Lens -

Enthousiasmants depuis le début de saison, mais freinés lors de la dernière journée, l'OM (2e) et Lens (4e) se retrouvent dimanche au Vélodrome pour un duel de haut de classement (20h45).

Marseille, dauphin de Paris à sept points, mais avec un match en moins, a calé à Angers (0-0), où la rencontre a été suivie d'incidents entre supporteurs olympiens et angevins.

Le défenseur angevin Enzo Ebosse devance le milieu de terrain de Marseille, le Marocain Amine Harit, lors de la 6e journée de Ligue 1, le 22 septembre 2021 au Stade Raymond-Kopa JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Le RC Lens (4e, à deux points de de l'OM), qui a déconseillé à ses supporters de se rendre à Marseille après des débordements lors du derby Lens-Lille, reste sur un revers à Strasbourg (1-0).

Face aux Sang et Or, l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli sera encore privé de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, touché à un genou en fin de saison dernière et trop juste pour figurer dans le groupe.

- Le chiffre: les Verts, pire départ depuis 33 ans

Trois points en sept journées, aucune victoire, quatre défaites et quatorze buts encaissés: Saint-Etienne réalise son plus mauvais départ depuis la saison 1988-1989.

Onzième du dernier exercice, les Verts pointent actuellement à l'avant-dernière place du classement, ne devançant les Messins qu'à la différence de buts.

Si l'équipe de Claude Puel a montré plus d'envie et a joué de malchance (3 poteaux) à Monaco, elle s'est sévèrement inclinée (3-1), plombée par l'expulsion précoce de son gardien Etienne Green (33e).

L'entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel, et ses joueurs quittent la pelouse du Stade Louis II, le 22 septembre 2021 à Monaco, après leur défaite (3-1), lors de la 6e journée de Ligue 1 Valery HACHE AFP

Les coéquipiers de Denis Bouanga vont tenter de lancer enfin leur saison face à Nice (7e) samedi (17h00), équipe ambitieuse du championnat qui reste toutefois sur un revers à Lorient (1-0).

Programme de la 8e journée de Ligue 1

Samedi:

(17h00) Saint-Etienne - Nice

(19h00) Strasbourg - Lille

(21h00) Lyon - Lorient

Paris SG - Montpellier

Dimanche:

(13h00) Bordeaux - Rennes

(15h00) Brest - Metz

Reims - Nantes

Troyes - Angers

(17h00) Clermont - Monaco

(20h45) Marseille - Lens

