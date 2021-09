Laver Cup: l'Europe se rapproche d'une 4e victoire consécutive

Poignée de mains entre Daniil Medvedev, le vainqueur, et Denis Shapovalov de l'équipe du reste du monde à l'issue de leur match dans la Laver Cup, le 25 septembre 2021 à Boston

La logique a été respectée lors de la 2e journée de la Laver Cup, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ayant rapporté chacun deux points à l'Europe, qui mène désormais 11-1 aux dépens de l'équipe du reste du monde, samedi à Boston.

Il ne reste aux Européens, qui ont fait un carton plein sur cette deuxième journée, que deux points à glaner pour s'adjuger l'épreuve pour la quatrième fois en autant d'éditions, puisque treize sont requis. Une victoire leur suffira dimanche car chacune d'entre elles vaut trois points.

Tout frais vainqueur de son premier US Open, en privant de surcroît Novak Djokovic d'un Grand Chelem calendaire, Medvedev, N.2 mondial, a contribué en se débarrassant sans sourciller 6-4, 6-0 du Canadien Denis Shapovalov (12e).

"J'ai joué un tennis incroyable, notamment dans le deuxième set", a commenté le Russe. "Je ne savais pas à quoi m'attendre car après l'US Open, je n'ai pas joué pendant une semaine et demie. Je me suis entraîné autant que je le pouvais ces trois derniers jours. Je n'ai pas frappé beaucoup de balles mais, étonnamment, je me sentais bien."

Plus tôt, le Grec Tsitsipas (3e) a aisément battu 6-3, 6-4 l'Australien Nick Kyrgios descendu à la 95e place au cours d'une saison à déjà oublier.

Dans la foulée, l'Allemand Zverev (N.4) a eu plus de mal, mais il a disposé du gros serveur Américain John Isner (22e) 7-6 (7/5), 6-7 (6/8) et 10-5 au super tie-break, particularité de l'épreuve.

En session nocturne enfin, le Russe Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas associés en double ont pris le meilleur sur John Isner et Nick Kyrgios 6-7 (8/10), 6-3, 10-4.

