Top 14: Dupont élu meilleur joueur de l'année

Dupont, le carton. Le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont a été élu lundi meilleur joueur du Top 14 et meilleur Bleu de la saison passée.

Dupont succède à l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, sacré en 2019 et parti cet été à Toulon, et devient le premier Français désigné meilleur joueur de la saison depuis François Trinh-Duc en 2011.

Le Toulousain a également remporté le titre de meilleur joueur du XV de France, devant Gregory Alldritt (La Rochelle) et Anthony Jelonch (Castres puis Toulouse)

Les Rouge et Noir ont complété leur razzia avec le trophée de meilleur staff, décerné à Ugo Mola, Jérôme Cazalbou, Laurent Thuéry, Clément Poitrenaud, Jean Bouilhou et Virgil Lacombe. Puis celui du plus bel essai, marqué par Mathis Lebel, lors de la 21e journée du championnat.

L'arrière international de l'Usap Melvyn Jaminet a lui été élu meilleur joueur de Pro D2 et révélation de l'année.

Marjorie Mayans et Séraphine Okemba ont, elles, été désignées joueuses de l'année à XV et à VII respectivement.

Meilleur joueur du Top 14: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleur joueur de Pro D2: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Révélation: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Meilleur joueur international français: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleure joueuse du XV de France: Marjorie Mayans (France Rugby)

Meilleur arbitre: Romain Poite

Meilleur staff d'entraîneurs du Top 14: Toulouse

Meilleur staff d'entraîneurs de Pro D2: Perpignan

Meilleure joueuse équipe de France à VII: Séraphine Okemba (France Rugby)

Plus bel essai: Matthis Lebel (Toulouse)

