2022: Le Pen à 16%, Zemmour entre 13 et 14%, selon un sondage

Marine Le Pen, photographiée en mai 2019, et Eric Zemmour, en avril 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Marine Le Pen, donnée en net recul à 16% des intentions de vote, est talonnée par Eric Zemmour, qui fait durer le suspense sur sa candidature pour la présidentielle (13 à 14%), selon un sondage Harris Interactive publié mardi

Dans cette 15e vague du baromètre Harris Interactive pour Challenges, la cheffe du Rassemblement national, candidate déclarée à l'Elysée, poursuit sa baisse, comparé à de précédentes vagues qui lui donnaient 28% début juin, et encore 24% fin août.

Selon cette étude, elle est menacée par Eric Zemmour, polémiste omniprésent dans les médias avec des positions très à droite et qui ne fait plus mystère de sa volonté de se présenter à la présidentielle en avril 2022.

Si Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse représenteront la droite traditionnelle, il est donné à 13% au premier tour et même à 14% si c'est Michel Barnier qui obtient l'investiture de LR. Marine Le Pen est à 16% dans les trois cas de figure.

Emmanuel Macron obtiendrait entre 23 et 26% des intentions de vote. Au second tour, M. Macron serait réélu avec 54% des voix, le total de Mme Le Pen (46%) restant stable, dans la même fourchette depuis mars (entre 45 et 47%).

A droite, Xavier Bertrand (14%) devancerait Valérie Pécresse (12%) et Michel Barnier (8%).

A gauche, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 13% des voix, la socialiste Anne Hidalgo 7% et l'écologiste Yannick Jadot 6%, loin devant Arnaud Montebourg (2%).

M. Zemmour poursuit sa progression depuis le 8 septembre, lorsque sa candidature avait été testée pour la première fois (7%).

Les deux tiers des électeurs potentiels de M. Zemmour (66%) se rallieraient à Mme Le Pen au second tour, contre 7% à Emmanuel Macron et 27% de votes blancs, nuls ou d'abstention.

Ces votes non exprimés seraient majoritaires chez les électeurs de MM. Jadot (64%), Bertrand (53%) et Mélenchon (50%) au premier tour.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Enquête réalisée en ligne du 24 au 27 septembre auprès d'un échantillon de 1.379 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 1.048 inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur des intentions de vote entre 1,4 et 3,1 points.

© 2021 AFP