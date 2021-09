Transfert: Steven Nzonzi rejoint Al-Rayyan au Qatar

Publicité Lire la suite

Doha (AFP)

Le milieu de terrain Steven Nzonzi, champion du monde avec la France en 2018, s'est engagé avec Al-Rayyan, a annoncé mardi le club qatarien, entraîné par Laurent Blanc.

Le joueur de 32 ans, qui a signé pour deux saisons selon les médias locaux, est la deuxième recrue phare du club après le milieu offensif colombien James Rodriguez, ancien du Real Madrid et du Bayern Munich.

"Je suis heureux d'être ici aux côtés de joueurs qui ont eu des carrières remarquables en Europe", a déclaré le Français qui a motivé son choix par l'envie de "découvrir quelque chose de différent".

Libéré par l'AS Rome, où il n'entrait pas dans les plans de José Mourinho, l'ancien joueur de Rennes et du Séville FC officiera sous les ordres de son compatriote et ancien coach du Paris SG et Bordeaux Laurent Blanc, arrivé l'an passé.

Nzonzi a estimé "logique" le fait de vouloir rejoindre une équipe dirigée par l'ancien défenseur international français, dont il a confié avoir suivi la carrière à la télé lorsqu'il était jeune.

"L'arrivée de Nzonzi dans l'equipe aura un effet positif. Je suis persuadé que les résultats vont s'améliorer", a affirmé de son côté Laurent Blanc.

Huit fois champion du Qatar, Al-Rayyan n'occupe actuellement que la huitième place du championnat.

Depuis ses débuts à Amiens (L2), Nzonzi a connu huit clubs et évolué dans cinq championnats différents. En Angleterre avec les Blackburn Rovers et Stoke City, en Espagne au Séville FC, avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2016, en Italie à l'AS Rome, qui l'a prêté à Galatasaray en Turquie, puis dernièrement en France à Rennes, où il a évolué un an et demi.

Sélectionné à 20 reprises avec les Bleus, il était entré en jeu en deuxième période lors de la finale du Mondial-2018 victorieuse contre la Croatie.

