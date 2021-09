Foot: les Bleus sans Giroud ni Mandanda, les frères Hernandez réunis

Le sélectionneur Didier Deschamps et le défenseur Lucas Hernandez, lors d'un entraînement de l'équipe de France, le 3 décembre 2019 à Clairefontaine-en-Yvelines, avant les matches de qualifications pour l'Euro 2020

Les Bleus tenteront d'aller gagner la Ligue des nations début octobre sans les trentenaires Olivier Giroud et Steve Mandanda, mis de côté jeudi par Didier Deschamps, privé de N'Golo Kanté et Kingsley Coman mais gâté avec les frères Hernandez, Lucas et Theo, enfin réunis.

Pour la finale à quatre ("Final 4") programmée du 6 au 10 octobre en Italie, le patron des champions du monde a enregistré le renfort de plusieurs joueurs absents sur forfait à la rentrée, notamment le Parisien Kylian Mbappé et les Munichois Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez, tous remis de leurs pépins physiques.

Les trois défenseurs sont présents parmi les 23 joueurs convoqués pour défier la Belgique, en demi-finale le 7 octobre à Turin, avant la finale espérée contre l'Italie ou l'Espagne le 10 octobre à Milan.

En revanche, le néo-rossonero Giroud n'aura quoi qu'il arrive pas le loisir d'évoluer à San Siro avec le maillot tricolore sur le dos. L'attaquant de l'AC Milan, déjà mis sur la touche en septembre, n'a pas vu son nom apparaître dans la liste dévoilée jeudi, jour de son 35e anniversaire.

"Je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont là et étaient là, qui ont donné satisfaction. Je reste sur cette position et ce choix", s'est justifié Deschamps.

Récemment testé positif au Covid-19 et amoindri par des douleurs au dos, Giroud a glissé dans la hiérarchie des attaquants français au profit d'Anthony Martial, Wissam Ben Yedder et Karim Benzema.

- Les Hernandez en concurrence? -

Le buteur du Real Madrid rejoindra lundi Clairefontaine sans son nouvel équipier à la Maison blanche, Eduardo Camavinga. Le milieu de 18 ans, plus appelé depuis octobre 2020, "sort d'une période plutôt difficile et compliquée pour lui", a commenté Deschamps. Son temps de jeu plus conséquent au Real "montre qu'il est sur la bonne voie, (...), à lui de continuer sur cette voie", a-t-il dit à propos de l'ancien Rennais, redescendu chez les Espoirs.

Deschamps lui a préféré Jordan Veretout, auteur de premières sorties correctes en septembre contre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine (1-1), avant d'être laissé sur le banc contre la Finlande (2-0).

Toujours au milieu de terrain, Paul Pogba et Adrien Rabiot conservent sans surprise leur place, comme Aurélien Tchouaméni. Le jeune Monégasque, très à l'aise pour son baptême du feu le mois dernier, revient également en l'absence de Corentin Tolisso, toujours amoindri par des soucis à un mollet, et de Thomas Lemar, non retenu.

En attaque, le forfait de Coman, récemment concerné par une légère opération cardiaque, profite à l'ailier de Leverkusen Moussa Diaby, qui va également connaître un second rassemblement de suite avec l'équipe de France, comme l'arrière gauche de l'AC Milan Theo Hernandez.

- Mandanda remplacé par Costil -

Le défenseur de 23 ans, très en vue pour sa première titularisation contre la Finlande, retrouve à Clairefontaine son aîné Lucas, absent sur blessure le mois dernier. La photo de famille ne sera pas inédite, puisque Hervé et Patrick Revelli par exemple ont déjà évolué ensemble dans les années 1970, mais elle demeure très rare.

Surtout, la fratrie Hernandez pourrait être tiraillée par une concurrence interne étant donné que les deux joueurs postulent pour le même poste de latéral gauche. Le sélectionneur pourrait toutefois éviter toute querelle familiale en installant Lucas en défense centrale, son poste au Bayern.

"Il est capable de jouer dans les deux postes. Il est formé comme défenseur central même s'il est plus amené à jouer à gauche avec nous, ça permet d'avoir plusieurs options selon les systèmes", a glissé Deschamps.

Chez les gardiens de but, le capitaine Hugo Lloris sera là pour guider ses troupes en Italie, à plus d'un an de la Coupe du monde programmée au Qatar (novembre et décembre 2022), avec Mike Maignan en doublure.

Steve Mandanda, devenu remplaçant à 36 ans dans les buts de l'OM, s'est en revanche fait souffler son statut de gardien N.3 chez les Bleus au profit du Bordelais Benoît Costil. "Même si Steve est un habitué (de la sélection), par rapport à la situation actuelle j'ai pris cette décision", a tranché Deschamps.

