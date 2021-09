Maltraitance animale: le Sénat prêt à défendre ses lignes rouges

Portrait de l'ancienne actrice française Brigitte Bardot pris à Paris le 20 avril 1989 à Paris, lors de sa visite au Sénat pour soutenir deux propositions du projet de loi sur la protection animale. Headshot taken April 20th 1989 of French veteran actress Brigitte Bardot at the senate in Paris, to defend too bills on the protection of animal.Portrait de l'ancienne actrice française Brigitte Bardot pris à Paris le 20 avril 1989 à Paris, lors de sa visite au Sénat pour soutenir deux propositions du projet de loi sur la protection animale. Headshot taken April 20th 1989 of French veteran actress Brigitte Bardot at the senate in Paris, to defend too bills on the protection of animal.

GEORGES BENDRIHEM AFP