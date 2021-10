Pécresse promet de lancer six nouveaux EPR

Publicité Lire la suite

Cherbourg (AFP)

Valérie Pécresse a promis de revenir sur les fermetures programmées de réacteurs nucléaires si elle est élue présidente en 2022, et de lancer "six nouveaux EPR", en présentant vendredi à Cherbourg son programme énergétique.

"Nous devons penser notre politique énergétique avec deux impératifs: le réchauffement climatique, mais aussi l'indépendance de notre pays", a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse, avant une visite de l'EPR de Flamanville (Manche).

S'inscrivant dans la lignée du général de Gaulle, "à qui nous devons notre stratégie nucléaire", elle a promis de "revenir sur le programme de fermeture anticipée de 12 réacteurs" et de lancer "un nouveau programme nucléaire".

Elle compte également "accorder à EDF le lancement d’une série industrielle de six nouveaux EPR" et relancer "le projet de réacteur de 4e génération Astrid".

La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher avait indiqué dans la matinée que l'exécutif pourrait décider la construction de nouveaux réacteurs nucléaires EPR avant même la fin du chantier de la centrale de Flamanville.

Mais "le nucléaire ne suffira pas" selon Mme Pécresse, et "il faudra développer, selon les configurations locales, le petit hydraulique, le photovoltaïque et l’éolien", à condition qu'ils respectent les paysages et que les riverains adhèrent au projet.

Elle a aussi plaidé pour "un grand plan d’utilisation de l'hydrogène propre".

"L'urgence climatique n'a pas été prise suffisamment au sérieux", a affirmé Mme Pécresse qui a plaidé pour une "France totalement décarbonnée en 2050".

© 2021 AFP