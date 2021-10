Vietnam: Hô Chi Minh-ville revit après 3 mois de confinement strict

Des Vietnamiens attendent le 1er octobre 2021 à un poste de contrôle pour quitter Ho Chi Minh-ville et rentrer chez eux après la levée du confinement strict

Publicité Lire la suite

Ho Chi Minh-Ville (AFP)

Le Vietnam a levé vendredi l'interdiction de quitter leur domicile aux 9 millions d'habitants d'Hô Chi Minh-Ville, le poumon économique du Vietnam, dont l'activité a été réduite à néant pendant trois mois.

Afin d'endiguer une vague de Covid-19 qui se propageait rapidement et qui a frappé particulièrement le sud du pays, les habitants n'ont pas pu sortir de chez eux, même pour se nourrir, et presque tous les déplacements et entrées de la ville ont été suspendus.

La ville compte près de la moitié de l'ensemble des 790.000 cas recensés à ce jour au Vietnam et les trois quarts des décès.

Vendredi, les soldats ont commencé à démanteler les barrières routières et à supprimer les centaines de points de contrôle qui isolaient les uns des autres les quartiers de la ville.

"Je suis heureux", a déclaré à l'AFP Tran Van Vu, propriétaire d'un magasin de fruits, de légumes et de viande, qui a du stopper le développement de son activité pendant la pandémie.

"Pendant le confinement, notre entreprise a été très affectée... Nous n'avions pas assez de livreurs car ils devaient être testés tous les deux jours et cela coûtait cher."

Des Vietnamiens circulent sur une route bondée à Ho Chi Minh-ville le 1er octobre 2021 après la levée du convinement strict Nguyen Huu AFP

Maintenant, "j'espère pouvoir... ouvrir plus de magasins" a-t-il ajouté.

Les personnes vaccinées peuvent se déplacer librement dans l'agglomération, qui a vu ses premiers embouteillages depuis des mois, et la plupart des entreprises ont reçu le feu vert pour rouvrir.

Plus d'un tiers des 100 millions de Vietnamiens ont reçu l'ordre de rester à la maison cet été, mettant à genoux l'importante industrie manufacturière du pays et brisant les chaînes d'approvisionnement.

Au troisième trimestre 2021, l'économie vietnamienne a subi la plus forte contraction jamais enregistrée, ont indiqué les autorités mercredi.

Avec la quasi-totalité de ses adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin, Hô Chi Minh-Ville fait figure de bon élève au Vietnam, où seulement 10 % de la population a été inoculée à ce jour.

© 2021 AFP