Paris-Roubaix: l'Enfer du Nord cherche sa reine

Les Néerlandaises Marianne Vos, Eleonora van Dijk, Annemiek van Vleuten et Loes Gunnewijk, avant le départ de la course sur route, le 29 juillet 2012 aux Jeux Olympiques de Londres

Publicité Lire la suite

Roubaix (AFP)

Qui sera la reine de "la reine des classiques" ? Pour la première fois, Paris-Roubaix aura samedi son épreuve féminine lors de laquelle les Néerlandaises, Annemiek van Vleuten et Marianne Vos en tête, voudront faire oublier leurs échecs aux JO et aux récents Mondiaux.

116,5 kilomètres et 17 secteurs pavés: l'élite féminine va découvrir l'Enfer du Nord.

Un peloton de 132 unités prendra à Denain le départ de cette grande première, riche de 29,2 kilomètres de pavés. Cela représente plus d'un quart du tracé, identique à celui des messieurs sur les 85 derniers kilomètres.

Elles débuteront par le secteur quadruplement étoilé menant de Hornaing à Wandignies, long de 3,7 km. À l'instar des messieurs, la victoire pourrait se jouer dans les secteurs pavés stratégiques de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l'Arbre.

Récente championne du monde, l'Italienne Elisa Balsamo (Valcar) étrennera son maillot irisé pour la première fois.

La joie de l'Italienne Elisa Balsamo, championne du monde sur route après avoir devançé au sprint la Néerlandaise Marianne Vos, le 25 septembre 2021 à Louvain KENZO TRIBOUILLARD AFP/Archives

Elle aura fort à faire face aux favorites, la plupart spécialistes du cyclo-cross comme la Belge Lotte Kopecky et surtout les Néerlandaises Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten et Marianne Vos, mais pas Anna van der Breggen, qui a pris sa retraite la semaine dernière après les championnats du monde.

Vos, triple championne du monde sur route a surtout été sept fois championne du monde de cyclo-cross. C'est dire si la boue et les chemins cassant ne lui font pas peur.

A 34 ans, la star de la formation Jumbo-Visma se réjouit pour son sport. Dans le peloton depuis quinze ans, elle est bien placée pour analyser l'évolution de sa discipline chez les dames.

"Professionnalisation et médiatisation"

"Ce qui a changé en quinze ans ? Je répondrais avec deux mots: professionnalisation et médiatisation", expliquait-elle récemment à l'AFP.

"Quand j'ai débuté, nous n'étions qu'une poignée de professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Et, la plupart des grandes courses étant télévisées, cela nous donne une vraie visibilité", ajoutait-elle.

"Il y a aussi davantage de densité. Il devient de plus en plus difficile de remporter une course. Une victoire aujourd'hui a beaucoup plus de valeur qu'à mes débuts".

Un succès samedi à Roubaix aurait donc une saveur particulière pour celle qui a déjà remporté Gand-Wevelgem et l'Amstel Gold Race cette année, échouant à la deuxième place des championnats du monde le week-end dernier.

La joie de la Néerlandaise Marianne Vos, après sa victoire au sprint dans Gand-Wevelgem, le 28 mars 2021 DAVID STOCKMAN BELGA/AFP/Archives

Sa compatriote Chantal Blaak, lauréate des Strade Bianche 2021 et du Tour des Flandres en 2020, aura aussi des atouts à faire valoir. "Je suis super excitée mais d'un autre côté c'est aussi un peu effrayant car c'est une course très dure, on ne peut pas la comparer avec quoi que ce soit d'autre", a-t-elle déclaré.

Médaillée d'argent de la course en ligne des jeux Olympiques l'été dernier, elle sera revancharde à l'instar des stars néerlandaises, grandes favorites des JO et des mondiaux mais qui ont à chaque fois dû se contenter des accessits.

Du côté des Françaises, les chances de succès reposeront essentiellement sur Audrey Cordon-Ragot.

"J'ai le gabarit pour ça, entre le léger et le lourd ! Pour la technique, il faut savoir rester assise longtemps et il faut une détente du corps complète. Je pense être plutôt une flandrienne", juge-t-elle.

La joie d'Audrey Cordon-Ragot, championne de France Elites de la course sur route, le 22 août 2020 à Grand-Champ Damien MEYER AFP/Archives

"Ce qui comptera aussi, c'est la technique du placement avant d'aborder les secteurs pavés, et je crois que mon expérience m'aidera, c'est un domaine dans lequel j'ai bien appris".

© 2021 AFP