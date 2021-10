Présidentielle: Bertrand tacle les gouvernants "incapables de se mettre à la place des gens"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Xavier Bertrand, candidat ex-LR à la présidentielle, a vivement critiqué les gouvernants "incapables de se mettre à la place des gens", en détaillant son programme et notamment sa "prime au travail" lundi sur Franceinfo.

A moins de sept mois de la présidentielle, il a taclé Emmanuel Macron qui n'a "pas eu le courage" de réformer les retraites, et la réforme de l'assurance chômage qui "fait les poches des Français en difficulté sans leur proposer du travail". Quant au blocage des prix de l'énergie, "c'est maintenant qu'ils se réveillent, ils nous prennent pour des imbéciles?", a-t-il lancé, assurant que lui aurait "rendu l'argent".

"Ce sont des gens comme ça, un président comme ça, qui provoquent la colère", a-t-il ajouté.

S'adressant à "ceux qui travaillent et qui n'y arrivent pas" ou "qui ont une toute petite pension", il a répété son projet de "prime au travail" pour qu'il n'y ait "plus un salarié à temps complet recevant moins de 1.500 euros net par mois".

Sur les retraites "à la fin de cette décennie il faudra deux années de travail en plus" pour arriver "progressivement à 64 ans", mais "pas pour ceux qui sont usés pour le boulot", a-t-il assuré.

Il a également plaidé pour une réforme de l'assurance chômage "plus ambitieuse, orientée vers le retour à l'emploi".

Vilipendant les Gafam qui "se font un fric fou", il a promis s'il était élu de "faire le ménage" dans le budget pour "arrêter de tout faire par de la dette".

Sur l'énergie, il a prôné de "revenir sur les textes ramenant le nucléaire à 50%" de la production afin de "garder notre indépendance énergétique" et éviter "une explosion du prix du gaz".

"On va avoir des besoins de plus en plus importants (en électricité) et on veut baisser le nucléaire, on est fada ou quoi?" s'est-il interrogé, vilipendant le "développement anarchique de l'éolien" qui est "en train de massacrer les paysages".

En matière sociétale, il a promis une "pause" pour "apaiser le pays". "Je ne veux pas céder à un pseudo-modernisme", a-t-il martelé.

Enfin sur la désignation du candidat de droite à la présidentielle, prévue le 4 décembre, il a estimé qu'il était "très tard pour se mettre d'accord", et assuré que "c'est la tradition des congrès" d'avoir un seul nom soumis aux militants.

