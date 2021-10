Le Nobel de chimie attribué à l'Allemand Benjamin List et l'Américain David MacMillan

Les lauréats du prix Nobel de chimie 2021 : Benjamin List (à g.) et David W.C. MacMillan. © Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Benjamin List et David MacMillan se voient décerner le Nobel de chimie 2021 pour le développement de l'organocatalyse asymétrique, a annoncé mercredi le comité Nobel. La communauté scientifique a longtemps cru qu'il n'existait que de deux types de catalyseurs, ces substances contrôlant et accélérant les réactions chimiques, et outils fondamentaux pour la recherche. Le duo se voit récompensé pour le développement d'un troisième type de catalyseur.