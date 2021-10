Marine Le Pen propose d'abaisser la TVA à 5,5% pour l'essence, le gaz et l'électricité

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Marine Le Pen, candidate du RN à l'Elysée, a proposé mercredi d'abaisser la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité à 5,5% au lieu de 20%, pour apporter aux ménages français un "choc de pouvoir d'achat".

"Les prix flambent. Ca étouffe les Français et ça enrichit l'Etat, et ça, ce n'est pas admissible", a justifié la candidate du Rassemblement national dans un entretien diffusé sur YouTube et son compte Facebook, désireuse de "rendre aux Français leur pays et leur argent".

"Ce qui est absolument terrible pour les ménages français, c'est l'augmentation des dépenses contraintes", a affirmé Marine Le Pen, qui promet de proposer d'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat afin de "restituer entre 150 et 200 euros par mois aux ménages français".

Cette baisse de la TVA va représenter environ 10 euros d'économisé sur un plein de 60 euros, a-t-elle déclaré. Et sur le gaz et l'électricité, cette baisse va représenter "340-350 euros par an" d'économie.

"Je ne peux pas admettre qu'en 2021 des gens ne se chauffent pas. (...) Je n'admets pas d'entendre des gens qui, comme les écologistes, nous expliquent que la voiture c'est un bien de luxe" alors que "dans la ruralité on ne peut pas faire autrement" que d'avoir une voiture, a-t-elle fait valoir.

A six mois de la présidentielle, le pouvoir d'achat s'installe comme l'un des thèmes phare de la campagne, alors que les prix de l'énergie flambent en Europe.

