F1: Bottas s'impose en Turquie, Verstappen reprend la tête du championnat

Istanbul (AFP)

Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté dimanche à Istanbul le Grand Prix de F1 de Turquie devant Max Verstappen (Red Bull), qui reprend la tête du championnat à Lewis Hamilton (Mercedes), parti 11e et arrivé 5e.

Sergio Pérez (Red Bull) complète le podium devant Charles Leclerc (Ferrari) et donc Hamilton. En conséquence, Verstappen redevient leader avec six points d'avance sur le Britannique après cette 16e manche (sur 22) de la saison.

Parti 11e à cause d'une pénalité pour un changement de moteur vendredi, au-delà du quota autorisé par saison, Hamilton était remonté jusqu'à la 3e place mais doit se contenter de la 5e en raison d'une mauvaise stratégie.

C'est la dixième victoire en Grand Prix et la première cette saison pour Bottas, parti de la pole position et auteur d'une course sans erreur. Il n'avait plus gagné depuis le GP de Russie 2020.

"Ca faisait longtemps, ça fait du bien!", a souri le Finlandais, qui quittera Mercedes pour Alfa Romeo en fin d'année, "c'était une de mes meilleures courses, tout était sous contrôle". Il est le 6e vainqueur différent cette année.

Avec cette victoire et le point du meilleur tour en course, le Finlandais de 32 ans, coéquipier d'Hamilton depuis 2017, conforte sa place de 3e du championnat devant le Britannique Lando Norris (McLaren), 7e dimanche.

- Hamilton furieux -

"Ce n'était pas facile de choisir une stratégie dans ces conditions", a-t-il expliqué, alors que c'est justement la stratégie qui a privé son équipier Hamilton d'un podium.

Sur une piste mouillée par le crachin qui enveloppait le circuit depuis les premières heures du jour, les pilotes avaient tous monté des pneus intermédiaires.

Or, avec ces derniers, il n'est pas obligatoire de changer de train de pneus lors d'un Grand Prix. Sur une piste qui séchait progressivement, Hamilton a voulu tenter le coup sans arrêt au stand, alors que Verstappen et Bottas s'arrêtaient respectivement aux 37e et 38e tours, sur 58.

S'il ne pouvait visiblement pas jouer la victoire, Hamilton partait pour préserver un podium quand Mercedes lui a demandé de finalement s'arrêter à sept tours de l'arrivée. Mauvais choix: le Britannique, ressorti à la 5e place, n'a pas pu faire mieux et s'est montré très énervé envers son équipe lors des communications radio.

L'an dernier, ici-même en Turquie, lors d'un week-end également pluvieux, "Sir Lewis" n'était parti que 6e avant de s'imposer pour remporter son 7e titre mondial, égalant le record de Michael Schumacher.

Cette saison, il poursuit à 36 ans sa lutte intense pour une huitième couronne inédite contre Verstappen, qui vise lui un tout premier sacre à 23 ans.

"Ca a été serré tout au long de la saison et je suis sûr que ça va le rester, ça va être une belle bataille avec Mercedes jusqu'au bout", a réagi Verstappen.

Le Néerlandais pouvait sourire en trinquant avec son magnum avec ses compagnons de podium, et surtout sans son grand rival.

"Ce n'était pas facile, la piste était très grasse, il a fallu gérer les pneus et c'était difficile d'attaquer. Valtteri avait un trop bon rythme donc je suis très content de finir deuxième", a-t-il expliqué.

Derrière le Top 5, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) prend la 6e place, suivi de près par Norris. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), parti dernier, est remonté jusqu'à la 8e place et a été élu "pilote du jour" par les internautes.

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et l'autre Français Esteban Ocon (Alpine), seul pilote à avoir fait toute la course avec le même train de pneus, complètent le Top 10.

Prochain rendez-vous le 24 octobre aux Etats-Unis pour la 17e manche.

