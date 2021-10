Le prix Nobel d'économie attribué à David Card et au duo Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens

Le prix Nobel d'économie a récompensé, lundi, trois spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Card, l'Américano-Israélien Joshua Angrist et l'Américano-Néerlandais Guido Imbens.

Le trio "nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences", a salué le jury du Nobel.

David Card, né en 1956 au Canada, enseigne l'économie à l'université de Californie, à Berkeley. Il obtient la moitié du prix pour "ses contributions empiriques à l'économie du travail".

La deuxième moitié du prix est attribuée conjointement à l'Américain Joshua D. Angrist, né en 1960 et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, et à Guido W. Imbens, né en 1963 aux Pays-Bas, qui enseigne à l'université de Stanford "pour leurs contributions méthodologiques à l'analyse des relations causales".

