Mondial-2022/qualif. - Le Brésil fléchit en Colombie mais s'approche du Qatar

Le Brésilien Neymar (g) et le Colombien Yerry Mina se défient dans un match de qualifications au Mondial-2022 entre leurs sélections (0-0) à Barranquilla, en Colombie, le 10 octobre 2021

Barranquilla (Colombie) (AFP)

Fin de série, sans conséquence fâcheuse: le Brésil a concédé le nul 0-0 en Colombie après neuf victoires en autant de matches en qualifications au Mondial-2022, dont le billet est quasiment dans la poche.

La Seleçao, où Neymar était de retour après avoir purgé une suspension jeudi au Venezuela (3-1), reste un solide leader, avec 28 points, soit neuf d'avance sur son premier poursuivant, l'Argentine, qui recevait l'Uruguay plus tard ce dimanche soir.

L'équipe de Tite possède surtout 13 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, la Colombie, classée 5e. Or, les quatre premiers de la poule unique sud-américaine se qualifieront directement pour la Coupe du monde au Qatar, et il semble désormais tout à fait improbable que le Brésil finisse 6e ou même 5e.

Neymar, aligné aux côtés de deux Gabriel (Barbosa et Jesus) peu en vue, a été au coeur de la plupart des offensives brésiliennes - il a d'ailleurs été le seul à réussir à transpercer le bloc colombien fait de deux lignes resserrées de quatre joueurs.

Le Brésilien Neymar (d) et le Colombien Wilmar Barrios dans un match de qualifications au Mondial-2022 entre leurs sélections (0-0) à Barranquilla, en Colombie, le 10 octobre 2021 JUAN BARRETO AFP

Le meneur parisien s'est mis en évidence dès l'entame en poussant David Ospina à la parade, puis au quart d'heure de jeu a donné le tournis à la charnière centrale pour alerter dans la surface de réparation Paqueta, qui a gâché l'offrande. Il a aussi adressé un centre en retrait dangereux que le milieu défensif Fred a vendangé en tirant au-dessus de la barre (33e).

"Ney" a ensuite été secondé par les jeunes Raphinha et Antony, entrés aux 61e et 71e minutes, qui ont eux aussi fait briller le gardien colombien, de deux frappes du gauche (77e et 84e).

Les Cafeteros, étouffés en première période, ont redressé la tête après la pause, encouragés par leurs 30.000 supporters, et Matheus Uribe, à l'issue d'une combinaison avec Radamel Falcao, a vu sa frappe sortie en claquette par Alisson à l'heure de jeu, quelques minutes avant la tentative de Juan Fernando Quintero repoussée par le même portier.

Des supporters de l'équipe de Colombie au match contre le Brésil en qualifications au Mondial-2022 (0-0) à Barranquilla, en Colombie, le 10 octobre 2021 JUAN BARRETO AFP

La Colombie, qui peut se targuer d'être la première à éviter la défaite face au Brésil, reste 5e, à un point de l'Uruguay et de l'Equateur, qui a réalisé une mauvaise opération en perdant 2-1 au Venezuela. Le Colombie-Equateur de jeudi peut être un tournant pour ces deux équipes.

