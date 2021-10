Nouvelle-Zélande: soignants et enseignants non vaccinés ne pourront plus exercer

Publicité Lire la suite

Wellington (AFP)

La Nouvelle-Zélande a annoncé lundi que la plupart des soignants et enseignants ne pourront plus exercer leur activité sans recevoir le vaccin contre le Covid-19.

"Nous ne pouvons rien laisser au hasard, c'est pourquoi nous le rendons obligatoire", a déclaré Chris Hipkins, le ministre en charge de la lutte contre le coronavirus qui est également ministre de l'Education.

Les médecins, infirmiers et autres soignants directement en contact avec les patients devront être vaccinés avant le 1er décembre. Le personnel de l'éducation en contact avec les élèves doit avoir reçu deux doses avant le 1er janvier.

Le Collège royal néo-zélandais des médecins généralistes soutient la vaccination obligatoire et sa présidente, Samantha Murton, a qualifié cette mesure d'"audacieuse mais nécessaire".

"La vaccination reste notre outil le plus efficace pour nous protéger contre les contaminations et les maladies", a souligné M. Hipkins.

Pendant des mois, l'archipel a été protégé de la pandémie, en raison notamment de strictes mesures aux frontières.

Mais l'apparition en août à Auckland du variant Delta du coronavirus, hautement plus contagieux, a changé la donne et en dépit des mesures de confinement, il s'est propagé aux provinces voisines du Northland et du Waikato.

La semaine dernière, la Première ministre Jacinda Ardern a reconnu que la stratégie "zéro Covid" poursuivie par l'archipel n'a pas permis d'enrayer la propagation du virus.

