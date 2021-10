La cinéaste Claire Denis, "Vigo d'honneur 2021"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le prix Vigo d'honneur 2021, l'une des plus anciennes récompenses cinématographiques, a été décerné lundi soir à Paris à la réalisatrice et scénariste Claire Denis, saluée par le jury pour son "œuvre aventureuse qui parle de nous et de notre présent".

En 1988, "Chocolat", le premier film de Claire Denis a été présenté au Festival de Cannes. Avec une quinzaine de films à son actif, la cinéaste renommée pour son goût de l’observation et de l’expérimentation, entre introspection et ouverture sur le monde, a décroché en 1996 le Lion d'argent à Venise pour "Nénette et Boni".

En 2017, son film "Un beau soleil intérieur", d'après les "Fragments d'un discours amoureux" de Roland Barthes, avec Juliette Binoche, a fait l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs.

Le Prix Jean Vigo 2021 du long métrage récompense la réalisatrice Axelle Ropert pour son film "Petite Solange" qui met en scène une adolescente confrontée aux difficultés de couple de ses parents. La sortie sur les écrans est prévue pour fin novembre.

Lila Pinell a reçu le prix Jean Vigo 2021 du court métrage pour "Le Roi David", l'histoire d'une jeune femme qui tente de s'éloigner de mauvaises fréquentations.

Créé en 1951, le Prix Jean Vigo distingue "l’indépendance d’esprit, la qualité et l'originalité des cinéastes de court et long métrages" en détectant "un auteur d'avenir". Le prix Vigo d'honneur, décerné l'an dernier aux frères Larrieu, récompense des cinéastes confirmés.

