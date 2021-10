Le Monde "en discussion" pour racheter les parts de BuzzFeed dans HuffPost France

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La société éditrice du Monde est "en discussion" pour racheter les parts du site américain d'information BuzzFeed dans la version française du Huffington Post (HuffPost), a déclaré mercredi à l'AFP Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde.

Il confirmait ainsi une information parue dans le média spécialisé, la Correspondance de la Presse.

"Il y a des discussions en cours, on a bon espoir qu’un accord soit trouvé dans le mois qui vient", a dit M. Dreyfus, qui préside également depuis sa création il y a dix ans la société Huffington Post France.

Déjà détenteur de 34% du HuffPost, le Groupe Le Monde deviendrait actionnaire majoritaire de ce média (85%) en rachetant les 51% de parts détenues par Buzzfeed.

Il resterait accompagné par l'actionnaire minoritaire Matthieu Pigasse et sa holding Combat qui possède 15% de la version française du Huffington Post.

"On est très engagé avec Huffington Post. C'est BuzzFeed qui arbitre dans son activité. On considère depuis le début que c'est quelque chose à la fois d'important et utile, notamment auprès des audiences jeunes, et qui fait partie de nos axes de développement", a expliqué M. Dreyfus à propos de la stratégie de son groupe.

Déjà détenteur de 34% du HuffPost, le Groupe Le Monde deviendrait actionnaire majoritaire de ce média (85%) NICHOLAS KAMM AFP/Archives

En 2020, le média en ligne HuffPost, qui compte une rédaction d'une trentaine de journalistes, a enregistré un résultat net à l'équilibre et un chiffre d'affaires de 2,75 millions d'euros.

© 2021 AFP