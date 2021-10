A droite, Bertrand plaide sa loyauté et sa volonté de rassemblement

Le président du conseil régional des Hauts de France et candidat à la présidentielle de 2022 Xavier Bertrand lors d'un meeting à Oyonnax, dans l'Ain, le 14 octobre 2021

Oyonnax (France) (AFP)

Candidat à l'investiture de la droite pour la présidentielle, Xavier Bertrand a vanté sa loyauté à sa famille politique et affirmé sa volonté de "rassemblement", jeudi lors d'un meeting à Oyonnax.

"Certains ont sans doute des regrets ou de la rancoeur", a-t-il affirmé devant 250 personnes, en allusion à son départ en 2017 de LR.

Mais "je n'ai pas rejoint un autre parti, pas crée un autre parti, et surtout je n'ai pas trahi ma famille politique, alors que les propositions ont été nombreuses", a-t-il expliqué, en rappelant qu'il avait "adhéré à 16 ans" au parti et "gravi les échelons, été secrétaire général de l'UMP".

"Si je veux rassembler les Français, il faut déjà rassembler ma famille politique", a-t-il ajouté lors de ce meeting organisé trois jours après son annonce qu'il se plierait au vote du congrès LR, le 4 décembre.

C'est pourquoi il a prévenu qu'il ne commenterait pas les programmes de ses rivaux au congrès de LR, ni ne dirait "du mal de qui que ce soit". "Je veux diriger le pays avec eux", a-t-il assuré.

Se présentant comme "celui qui veut faire gagner nos idées, et réconcilier les Français", il a développé son programme de "trois chantiers prioritaires": "l'autorité, le travail et les territoires".

Il a aussi fustigé "les fossoyeurs Macron et Edouard Philippe" et "les vautours Le Pen, Zemmour", et dit sa volonté de "mettre un terme à l'aventure macroniste dans notre pays".

