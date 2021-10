Rallye d'Espagne: Neuville creuse l'écart, Ogier s'accroche au podium

Publicité Lire la suite

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a creusé l'écart en tête du Rallye d'Espagne après la deuxième journée samedi, toujours devant Elfyn Evans (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat qui reste grand favori pour le titre mondial.

Après 13 spéciales sur 17, Neuville compte une avance confortable de 16,7 secondes sur Evans et de 38,7 sur Ogier avant la dernière journée dimanche de cette 11e manche sur 12 cette saison.

Leader du championnat du monde avec 24 points d'avance sur Evans avant ce week-end, Ogier doit devancer le Britannique et lui reprendre six points au championnat pour être sacré, pour la 8e fois, dès dimanche. Sinon il faudra attendre la finale au Rallye de Monza (19-21 novembre).

Pour le moment, le Français se bat surtout pour préserver sa 3e place devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), 4e à 39,9 secondes de Neuville et donc à 1,2 seconde seulement d'Ogier.

- "Pas terrible" -

"La victoire semble loin maintenant mais on a quand même encore la chance de se battre pour le podium donc on va s'accrocher à ça", a concédé le Français dès la mi-journée, frustré par son "rythme moyen, pas terrible".

"Il va peut-être falloir forcer les choses un petit peu plus cet après-midi", a-t-il expliqué avant de joindre les actes à la parole.

Ogier a ensuite remporté, ex aequo avec Neuville, sa première spéciale du rallye (ES11) avant de récidiver seul pour l'ES12: "Mieux vaut tard que jamais ! Je commence enfin à me sentir mieux", a-t-il alors soufflé, alors que Sordo regrettait que son adversaire direct soit passé en "mode Sébastien Ogier"... jusqu'à l'ultime spéciale du jour, quand le Français a reperdu du temps.

Le pilote français de Toyota, Sébastien Ogier, conduit sa Yaris assisté de son copilote Julien Ingrassia, lors de la première journée du Rallye de Catalogne 2021 à La Granadella, près de Salou, le 15 octobre 2021. Pau BARRENA AFP

"On avait réussi à se créer une petite marge sur Dani mais malheureusement on perd tout dans la dernière (ES13) à cause d'un calage dans une épingle", a regretté Ogier après cette courte "spéciale Mickey Mouse" dans les rues de Salou, à un coup de volant du parc d'assistance situé au parc d'attraction PortAventura.

Avec dix temps scratch sur 13, Neuville file lui vers un deuxième succès cette saison après la Belgique, chez lui, sur asphalte déjà. Quintuple vice-champion du monde, il a remporté 14 rallyes en WRC. Mais l'actuel 3e du championnat n'a en revanche plus l'opportunité de priver le Français de titre.

- "Pas d'alarme" -

Le seul à pouvoir le faire s'appelle Evans. Une mission compliquée pour le Gallois de 32 ans, impuissant face à la Hyundai i20 de Neuville.

"Ici on ne peut pas se permettre la moindre hésitation, on doit être clinique dans notre conduite et je n'ai pas su l'être", a-t-il regretté.

Si le classement reste le même dimanche, Ogier ne concéderait que trois points. Le Français, qui a retrouvé ses sensations malgré tout, peut aussi compter sur la Power Stage pour empocher des points au championnat (5, 4, 3, 2, 1 pour les cinq premiers), dimanche lors de la 17e et dernière spéciale (12h18).

"Mais dans tous les cas ça serait une bien meilleure situation que l'année dernière pour aborder Monza", a rappelé Ogier. "Donc honnêtement je ne fais pas de calcul. Il n'y a pas d'alarme".

En décembre 2020 en Italie, Ogier abordait le dernier rallye de l'année en deuxième position, à 14 points d'Evans... avant de profiter d'une sortie de route du Gallois pour devenir septuple champion du monde.

