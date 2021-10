Basket: première défaite de Villeurbanne, Monaco sans peine

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après sa première défaite en Euroligue, Villeurbanne s'est inclinée aussi pour la première fois de la saison en Elite dimanche à Strasbourg (82-74) en clôture de la 4e journée, qui a mieux réussi à Monaco, supérieur à Dijon (93-73).

Dans un remake de la demi-finale de play-offs remportée par l'Asvel (83-67), le club de Tony Parker s'est incliné cette fois face à la Sig malgré les retours de David Lighty (9 points, 18 minutes) blessé depuis le début de la saison, et d'Antoine Diot (7 points, 14 minutes), qui n'avait pas disputé les six derniers matches.

Le champion de France a payé ses efforts de la semaine en Euroligue marquée par son exploit face au tenant du titre, l'Efes Istanbul (75-73) avant un premier revers contre le Maccabi Tel Aviv (93-85) deux jours plus tard.

L'ailier américain Tony Crocker a fait souffrir l'Asvel (24 points, 7 rebonds) pour son premier match sous le maillot de Strasbourg depuis l'annonce de son recrutement dix jours plus tôt en tant que joker médical.

Après une semaine d'Euroligue frustrante, Monaco a surclassé Dijon dimanche malgré la mise au repos de sa star Mike James, très sollicitée lors des joutes contre le Real Madrid (défaite 94-86) et Barcelone où les hommes de Zvedan Mitrovic se sont inclinés en prolongation (85-81).

Outre Monaco et l'Asvel, six équipes affichent un bilan de trois victoires et un revers: Boulogne-Levallois, Pau-Orthez, Bourg-en-Bresse et Châlons-Reims.

D'ici la prochaine journée, un voyage à Milan attend l'Asvel jeudi en Euroligue, un voyage sur le terrain de Baskonia en Espagne est prévu pour Monaco vendredi.

