Golf: Fitzpatrick remporte le Masters d'Andalousie, Langasque 11e

Sotogrande (Espagne) (AFP)

L'Anglais Matt Fitzpatrick a remporté dimanche le Masters d'Andalousie, son 7e tournoi sur le circuit européen, et le Français Romain Langasque, aux avant-postes tout le week-end, a finalement terminé 12e sur le parcours de Valderrama.

Fitzpatrick, 28e joueur mondial, était le mieux classé des 67 joueurs qualifiés vendredi soir, après l'étonnante élimination (cut raté) du numéro 1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm.

Il a commencé par enchaîner 15 trous dans le par, puis il a rentré deux birdies au 16 et 17, et assuré encore un par au 18 pour finir à six coups sous le par, avec trois coups d'avance sur ses poursuivants immédiats.

Langasque, leader vendredi soir, est retombé en une journée de la 4e à la 12e place ex-aequo, à cause d'une carte de 72 s'ajoutant à son 73 de samedi. C'est mieux que Julien Guerrier, leader jeudi soir mais auteur ensuite de trois tours en 73 qui l'ont relégué au 25e rang.

Classement final du Masters d'Andalousie après le 4e et dernier tour disputé dimanche sur le parcours de Valderrama (Par 71):

1. Matthew Fitzpatrick (ENG) -6 (71-68-70-69)

2. Sebastian Soederberg (SWE) -3 (70-69-72-70)

. Min-Woo Lee (AUS) -3 (73-71-67-70)

4. Laurie Canter (ENG) -2 (74-65-67-76)

. James Morrison (ENG) -2 (72-73-69-68)

. Ryan Fox (AUS) -2 (70-69-74-69)

. Fabrizio Zanotti (PAR) -2 (73-70-70-69)

. Robert Rock (ENG) -2 (72-68-73-69)

. Alexander Björk (SWE) -2 (72-71-70-69)

. David Lipsky (USA) -2 (71-75-64-72)

11. Romain Langasque (FRA) -1 (69-69-73-72)

...

25. Mike Lorenzo-Vera (FRA) +2 (73-73-69-71)

. Julien Guerrier (FRA) +2 (67-73-73-73)

41. Matthieu Pavon (FRA) +4 (74-72-68-74)

46. Raphaël Jacquelin (FRA) +5 (69-73-73-74)

