Hand: le Paris SG enchaîne un sixième succès en Starligue

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Paris SG, vainqueur de Chambéry 36-29 samedi, a continué de survoler la Starligue lors de la 6e journée du championnat de France.

Même sans leur capitaine Luka Karabatic, préservé, les Parisiens ont fait la différence en deuxième période, notamment grâce à l'entrée du gardien champion olympique Vincent Gérard (8 arrêts, 44%).

Après six matches et autant de victoires, le club de la capitale compte trois points d'avance sur son poursuivant Aix et surtout cinq sur son dauphin de la saison passée, Montpellier, à une semaine du choc de Starligue entre le MHB et le PSG dans l'Hérault.

Présent en tribunes, Luka Karabatic était "ménagé" en raison d'une "béquille" selon le manager général de la section handball du club parisien Thierry Omeyer, interrogé par beIN sports.

L'ancien gardien a dit "espérer" son retour pour le choc de Ligue des champions jeudi contre le tenant du titre le FC Barcelone.

En son absence, et celle de l'ailier Benoit Kounkoud pour cause de "gastro-entérite", les Parisiens s'en sont remis à leur autre pivot Kamil Syprzak, précieux (8 buts).

© 2021 AFP