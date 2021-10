L1: le cauchemar des Verts continue à Strasbourg

Publicité Lire la suite

Strasbourg (AFP)

Saint-Etienne ne s’en sort pas: réduite à dix peu avant la pause, la lanterne rouge de la L1 s’est lourdement inclinée (5-1) à Strasbourg et se trouve plus que jamais en crise avec seulement quatre points et aucune victoire en 10 matches.

Malgré le mieux entrevu face à Lyon (1-1), l'ASSE a une nouvelle fois sombré en concédant une sixième défaite qui l'enfonce encore un peu plus.

Strasbourg, auteur d’un match sérieux malgré un relâchement en fin de première période, n’a laissé aucune chance aux Stéphanois et s’installe dans la première moitié de classement à la 9e place (14 points).

Malgré une bonne entame sans être dangereux, les Verts ont concédé l’ouverture du score sur un corner de Frédéric Guilbert repris de la tête par Maxime Le Marchand, planant au-dessus de la mêlée (1-0, 26e).

La situation s'est rapidement aggravée puisqu’en l’espace de six minutes, Zaydou Youssouf a marqué contre son camp (2-0, 38e) avant d'être exclu (44e). Sur le deuxième but alsacien, les Foréziens ont également perdu leur gardien Etienne Green, sonné, comme son équipe, et remplacé dans la foulée.

Au plus mal, Saint-Etienne, réduit à dix, a trouvé le moyen d’espérer dans cette partie en réduisant le score sur un penalty justement accordé après une faute de Le Marchand sur Arnaud Nordin, et transformé par le Tunisien Wahbi Khazri (45e+5).

En seconde période, les hommes de Claude Puel n'ont fait illusion qu’un petit quart d’heure avant que le duo Kevin Gameiro-Ludovic Ajorque ne tue le suspense.

Ludovic Ajorque bat de près le gardien stéphanois Stefan Bajic pour inscrire le 4e but de Strasbourg à la Meinau, le 7 octobre 2021 SEBASTIEN BOZON AFP

C’est d’abord l’ex-Parisien qui s’est chargé de faire le break, seul au point de penalty (3-1, 69e), puis le Réunionnais a définitivement plombé l'après-midi stéphanois (4-1, 73e).

Les Verts ont même bu le calice jusqu'à la lie avec un cinquième but inscrit par Habib Diallo, à peine entré en jeu, sur un service de Sanjin Prcic (5-1, 85e).

Plus mauvaise attaque du championnat au coup d'envoi, l'ASSE est désormais dotée aussi de la plus mauvaise défense, une preuve de plus que la situation est vraiment grave...

