Au procès des sondages de l'Elysée, Claude Guéant, "homme de pouvoir absolu"

L'ex-secrétaire général de la présidence Claude Guéant (c), et (g-d) Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Emmanuelle Mignon et Julien Vaulpré lors de l'ouverture du procès dans l'affaire dite des sondages de l'Elysée, le 18 octobre 2021 à Paris

Benoit PEYRUCQ AFP