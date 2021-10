Présidentielle: les candidats au congrès LR se retrouvent au siège du parti

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les candidats à l'investiture de LR pour la présidentielle se sont réunis mardi matin au siège du parti pour afficher "unité" et "rassemblement", avec une "photo de famille" très attendue avant le congrès du 4 décembre.

Le président de LR Christian Jacob avait invité Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Payre pour un petit déjeuner, le premier du genre.

"Le congrès est l'occasion du rassemblement, ce matin était l'une des étapes. Il y en aura d'autres", a affirmé Xavier Bertrand, qui a accepté il y a une semaine de se plier à la mécanique du congrès.

Cette réunion intervient quelques jours après que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont annoncé qu'ils allaient reprendre leur carte chez LR, qu'ils avaient quitté en 2017 et 2019 respectivement.

Dans une ambiance "très cordiale" selon Michel Barnier, la réunion à permis d'"évoquer en détail l'organisation des débats", autour des mots d'ordre d'"unité, responsabilité et rassemblement".

La rencontre a d'ailleurs été immortalisée par une "photo de famille", postée sur les réseaux sociaux, des candidats attablés autour d'un petit déjeuner.

Car "pour que ça se passe bien à partir du 5 ça se construit dès maintenant", a fait valoir Christian Jacob.

"On connaît la recette de la victoire, on sait aussi comment on échoue: à chaque fois qu'on a des divisions, des aigreurs, on perd. On ne gagne que quand on est rassemblés", a-t-il martelé.

La question des débats télévisés sera tranchée "mercredi matin", sur le nombre, la forme, et sur la date "avant ou après le 4" novembre qui marque la date limite de dépôt des parrainages.

Mais "ceux qui pensent que ça va être la bagarre entre nous vont en être pour leurs frais", a affirmé Xavier Bertrand.

"Seul le candidat issu de la famille de LR pourra battre Emmanuel Macron" alors que le pays "ne pourra pas supporter cinq ans supplémentaire d'inactivité ou d'erreur", a affirmé Eric Ciotti en appelant à "couper le robinet d'eau tiède".

"La famille est réunie, à nous de montrer que nous avons un projet de société, de prospérité économique et sociale", a renchéri Philipe Juvin.

