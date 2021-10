Premier film en orbite: "Là-haut, c'est l'espace qui commande", dit le réalisateur russe

Publicité Lire la suite

Moscou (AFP)

Corps qui flottent, exiguïté des lieux, jargon des cosmonautes: l'équipe russe qui a tourné le premier film de l'histoire dans l'espace a dû s'adapter aux réalités découvertes "là-haut", a raconté mardi son réalisateur.

Klim Chipenko, et l'actrice russe Ioulia Peressild, sont revenus dimanche sur Terre après avoir passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale pour y tourner le premier long-métrage en orbite et devancer un projet concurrent américain de Tom Cruise.

"Les circonstances que nous avons découvertes en orbite nous ont fait changer le scénario", a déclaré M. Chipenko, lors de la première conférence de presse de l'équipe depuis son retour sur la planète bleue.

"Quand tu es sur Terre, tu imagines une scène entre deux personnages qui se font face. Or, là-haut, l'un d'eux se tient verticalement et l'autre a la tête en bas, et la caméra flotte dans sa propre dimension", a-t-il expliqué.

L'actrice russe Ioulia Peressild lors d'une conférence de presse après son retour de l'ISS, le 19 octobre 2021 au centre d'entraînement Gagarin des cosmonautes à Star City, près de Moscou Andrey SHELEPIN GAGARIN COSMONAUT TRAINING CENTER/AFP

Sans même compter le plateau de tournage minuscule, "tout cela était un vrai défi", a ajouté M. Chipenko, qui s'exprimait depuis un centre de préparation pour cosmonautes près de Moscou, où l'équipe se réhabitue à la vie sur Terre.

Le scénario du long-métrage a également évolué grâce aux conseils de cosmonautes russes de l'ISS qui y participaient comme figurants et qui en ont adapté les dialogues "pour les rendre plus naturels", selon le réalisateur.

"Les gars ont découvert en eux un talent d'acteur. Je le leur ai fait découvrir", a-t-il assuré en souriant.

"Là-haut, j'ai compris que cela aurait été un film différent si je l'avais tourné sur Terre. En orbite, c'est l'espace qui commande", a noté le réalisateur.

"Les films sur l'espace doivent être tournés dans l'espace" , a-t-il conclu.

Le réalisateur russe Klim Chipenko, de retour de l'ISS, après l'atterrissage de la fusée Soyouz MS-18, le 17 octobre 2021 au Kazakhstan Handout Russian Space Agency Roscosmos/AFP

Ce long-métrage russe, provisoirement intitulé "Le Défi" et dont la date de sortie sera annoncée début 2022, met en scène une chirurgienne se rendant à bord de l'ISS pour sauver la vie d'un cosmonaute.

"Nous avons tourné tout ce que nous avions prévu", a assuré M. Chipenko.

L'équipe a enregistré près de 30 heures d'images, qui seront réduites à environ une demi-heure de film.

Ioulia Peressild et Klim Chipenko se sont dits impressionnés par l'ambiance chaleureuse à bord de l'ISS où travaillent actuellement des astronautes occidentaux, russes et japonais.

En orbite, "il n'y a pas de pays, c'est une grande famille internationale", a résumé l'actrice.

Elle a par ailleurs confié avoir dû fixer toutes ses affaires, y compris le rouge à lèvres et le mascara, avec une bande adhésive.

Des outils médicaux utilisés pour le tournage ont eux souvent flotté librement dans l'apesanteur, selon Ioulia Peressild.

"Ils sont si petits et s'envolent si vite", a-t-elle raconté.

Image tirée d'une vidéo diffusée par la Nasa le 5 octobre 2021 de l'actrice russe Ioulia Peresild (g), du cosmonaute russe Anton Shkaplerov (c) et du réalisateur russe Klim Chipenko entrant dans l'ISS Handout NASA/AFP/Archives

"Chaque seconde, c'était une découverte", s'enthousiasme l'actrice.

Ioulia Peressild dit avoir "beaucoup aimé dormir dans l'espace". "Je n'ai jamais pensé que ce soit un tel plaisir!", assure-t-elle. "Mais le café et le thé me manquaient".

© 2021 AFP