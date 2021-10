Rugby: le Sud-Africain Morne Steyn annonce sa retraite internationale

Publicité Lire la suite

Johannesburg (AFP)

L'ouvreur sud-africain Morne Steyn a annoncé mardi sa retraite internationale mais continuera à jouer avec la franchise sud-africaine des Bulls.

L'ancien ouvreur du Stade français, avec qui il avait remporté le Top 14 et le Challenge européen, a expliqué au média sud-africain Super Sport qu'il entendait "passer plus de temps avec (sa) famille".

"J'ai dit à Jacques (Nienaber, le sélectionneur des Springboks) que je n'étais plus le choix N.1 depuis un moment déjà et que cela n'avait pas de sens d'attendre des blessures pour avoir une chance de jouer", a expliqué le natif du Cap, âgé de 37 ans.

"J'ai encore une année ou deux dans ma carrière et je préférerais les consacrer à jouer avec les Bulls que de m'asseoir sur le banc. Je veux vraiment pouvoir apprécier mes dernières années de rugby", a insisté Steyn.

Morne Steyn a débuté sa carrière internationale en 2009, année d'un titre sud-africain dans le Tri Nations, compétition depuis rebaptisée Rugby Championship.

Il compte 68 sélections avec les Springboks. Buteur très régulier face aux perches, il a notamment pris part aux deux séries de test-matches victorieuses des Sud-Africains contre les Lions britanniques et irlandais, en 2009, et plus récemment en 2021, alors qu'il n'avait plus été sélectionné depuis cinq ans.

"Il a été un serviteur brillant du rugby sud-africain et un joueur incroyable. On ne peut que le féliciter pour ce qu'il a fait sur les terrains, la magie qu'il a créée. Surtout récemment, contre les Lions britanniques et irlandais, où il a été phénoménal", a déclaré mardi, en guise d'hommage, le sélectionneur des Springboks, Jacques Nienaber.

"C'est aussi quelqu'un de très proche de sa famille et je pense que le Covid a contribué à sa décision: ce n'est pas évident pour les membres d'une famille de venir voir un joueur en sélection", a-t-il ajouté.

Formé aux Bulls de Pretoria, Steyn y est retourné après sept saisons au Stade français.

