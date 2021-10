Wall Street ouvre en hausse après de bons résultats d'entreprises

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La Bourse de New York évoluait en légère hausse mardi après plusieurs résultats trimestriels d'entreprises solides, au début d'une séance animée par les premiers pas d'un fonds indiciel (ETF) lié au bitcoin.

A 14H20 GMT, le Dow Jones avançait de 0,37%, le Nasdaq de 0,41% et le S&P 500 de 0,50%.

La veille, les indices avaient terminé sur une note contrastée, le Dow Jones abandonnant 0,10% à 35.258,61 points. L'indice Nasdaq, très orienté par les valeurs technologiques, avait gagné 0,84% à 15.021,81 points, et l'indice élargi S&P 500 avait pris 0,34% à 4.486,46 points.

Fait nouveau à Wall Street, la Bourse a accueilli mardi son premier fonds indiciel lié au bitcoin.

La cotation du fonds ETF de ProShares, basé sur des contrats à terme liés au bitcoin et autorisé pour la première fois sur la place financière new-yorkaise, représentait une étape symbolique importante pour la popularisation des cryptomonnaies.

Les actions "sont à la hausse en début de séance, les marchés digérant une saison de résultats en progression au troisième trimestre", indiquaient les analystes de Schwab, après la diffusion des chiffres de Procter and Gamble et de Johnson and Johnson.

"Jusque-là, ça va", résumait Art Hogan de National Securities.

Le marché attend après la clôture les chiffres de Netflix, qui pourraient donner le la pour les géants américains de l'informatique et d'internet, ainsi que les résultats de la compagnie aérienne United Airlines.

- L'inflation surveillée -

L'inflation restait toutefois "le souci numéro un", ajoutait M. Hogan, les investisseurs cherchant à voir si les hausses de coûts "vont avoir un effet délétère sur les marges de profits et les prévisions pour le prochain trimestre et le début de l'année prochaine".

Le groupe américain de produits de grande consommation Procter & Gamble (P&G) perdait ainsi 2% à 139 dollars après avoir dévoilé des ventes trimestrielles dépassant les attentes mais mentionné le poids de la hausse des coûts des matières premières et des transports dans son activité.

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) gagnait plus de 2% à 163 dollars après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice en 2021 malgré un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième à 23,3 milliards de dollars (+10,7%).

Le vaccin à dose unique contre le Covid-19 que l'entreprise vend à prix coûtant a généré 502 millions de dollars de revenus sur le trimestre.

J&J envisage un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars pour son vaccin sur l'ensemble de l'année.

Le titre du groupe de services pétroliers Halliburton baissait de 1,63% à 25,50 dollars après avoir présenté un chiffre d'affaires un peu inférieur aux prévisions des analystes mais un retour aux bénéfices. Le groupe prévoit une hausse de son activité à cause du "resserrement structurel et mondial du marché des matières premières", a indiqué son PDG Jeff Miller.

BITO, le premier ETF lié au bitcoin autorisé à Wall Street, a de son côté fait une entrée remarquée, conviant même les dirigeants de son gestionnaire ProShares dans l'enceinte du New York Stock Exchange pour venir sonner la cloche qui symbolise l'ouverture du marché.

En achetant des parts qui se négociaient en hausse de près de 3% après l'ouverture, les investisseurs n'acquièrent pas directement des bitcoins mais des parts de contrats à terme liés à la monnaie numérique.

L'arrivée de ce nouveau produit financier a été un des principaux facteurs de la montée du bitcoin depuis un mois. A 14H15 GMT, il modérait son avance à 1,66% à 62.394 dollars mais avait brièvement dépassé les 63.000 dollars à l'ouverture.

"L'événement était certainement des plus attendus et c'est ce qui a poussé la cryptomonnaie à la hausse", soulignait Art Hogan. "Mais souvent lorsque vous assistez à une telle anticipation, cela est suivi par un mouvement à la baisse, reflétant une motivation du type: on achète sur la rumeur mais on vend quand la nouvelle survient", relevait l'analyste.

