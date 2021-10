Jadot promet la "maîtrise" de la consommation d'électricité pour sortir du nucléaire

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le candidat a expliqué, en préambule d'une visioconférence de presse donnée avec ses porte-parole Matthieu Orphelin et Eva Sas, qu'il souhaitait "alerter contre l'idée" soutenue par Emmanuel Macron "qu'une augmentation très forte de consommation d'électricité nous imposerait de construire de nouveaux réacteurs EPR".

Les trois écologistes se sont appuyés notamment sur les scénarios publiés en juin par RTE, le gestionnaire du réseau public de transports d'électricité.

Le scénario central imagine pour 2050 une consommation de 645 terrawatts/heure, soit 35% d'augmentation par rapport aux 477 TWh actuels.

Mais un autre scénario est envisagé par RTE, celui de 543 TWh.

Or c'est ce que disent pouvoir atteindre les écologistes. Un tiers de la différence de 102 TWh pourrait selon eux être obtenue grâce à leur politique de rénovation énergétique des logements privés (avec six milliards d'euros par an d'investissement public contre deux actuellement, selon Eva Sas), un tiers via la maîtrise de la dépense d'électricité par l'industrie et un autre tiers par le développement de transports collectifs efficients.

"Ces 100 TWh changent tout, car c'est beaucoup plus simple de faire 100% d'énergies renouvelables avec la maîtrise de la consommation d'électricité", a souligné Matthieu Orphelin, ancien chef économiste à l'Ademe, l'agence publique de la transition écologiste.

"On peut décider de condamner les Français à l'ébriété énergétique et leur imposer de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR", a ironisé Yannick Jadot, en référence aux nombreux déboires et surcoûts de l'EPR de Flamanville alors que la France envisage d'en construire six de plus.

Ou, pour se prémunir du "coût" et du "danger" du nucléaire, "on peut mettre l'accent sur la maîtrise de la consommation d'énergie, la sobriété, l'efficacité énergétique, qui rendent d'ailleurs les Français moins vulnérables à la hausse des prix, tout en améliorant leur confort", a-t-il ajouté.

Il a insisté sur ce confort: "Le scénario des écolos c'est pas de prendre une douche froide par mois dans le noir".

Selon lui, les marchés des énergies renouvelables sont porteurs: "A l'époque les scénarios écologistes étaient plus difficiles à défendre, quand leur coût était plus élevé. Aujourd'hui on a une opportunité, les énergies renouvelables sont moins chères. Notre scénario n'est pas simplement de responsabilité climatique et technologique mais aussi de rationalité économique et sociale" - le candidat a assuré que les renouvelables créeraient plus d'emplois que le nucléaire.

© 2021 AFP