Le bitcoin franchit un nouveau plus haut historique à plus de 66.000 dollars

La cryptomonnaie, qui s'échangeait pour moins d'un dollar il y a 12 ans, culminait en cours de séance à 66.273 dollars vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), en hausse de plus de 50% sur un mois et de plus de 450% sur un an.

Le bitcoin profite depuis un mois du lancement du premier fonds indiciel (ETF) lié à son cours à la Bourse de New York, dont les échanges ont commencé mardi: les investisseurs espèrent que de nouveaux fonds vont pouvoir se lancer sur le marché de la cryptomonnaie en utilisant ce nouveau produit financier régulé.

La première séance d'échanges semble avoir été un succès, puisque l'ETF a connu 24,4 millions d'échanges et fini en nette hausse.

"Cela prouve qu'il y a un appétit fort pour une exposition au bitcoin", commente Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets, qui remarque cependant que l'achat de cet ETF ne représente pas un investissement direct dans le bitcoin.

En achetant des parts de ce nouvel ETF, les investisseurs ne vont pas miser directement sur des bitcoins. Leur argent sera placé sur des contrats à terme liés au bitcoin.

L'aspect indirect de ce placement était fondamental aux yeux du régulateur américain des marchés, la SEC, qui a régulièrement alerté sur l'importante volatilité du bitcoin.

Les régulateurs peinent en effet à se positionner sur le sujet des cryptomonnaies, dont le réseau décentralisé est difficile à contrôler.

De nombreux grands noms de la tech et de la finance à Wall Street ont en revanche annoncé de nouveaux projets liés aux cryptomonnaies dans les douze derniers mois.

Il y a un an, le 21 octobre 2020, le géant des paiements en ligne Paypal avait donné le coup d'envoi de la hausse des cours en lançant un service d'achat, de vente et de paiement par cryptomonnaie.

