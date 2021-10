GP moto d'Emilie-Romagne: première balle de match pour Quartararo

Publicité Lire la suite

Misano Adriatico (Italie) (AFP)

Chaque victoire valant 25 points, pour coiffer la couronne en Italie, le pilote Yamaha doit conserver au moins 50 longueurs d'avance sur son dernier rival, Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

Sachant qu'il dispose d'un matelas de 52 unités, il faut que Quartararo ne perde pas plus de deux points sur l'Italien (ou que ce dernier n'en marque pas plus de deux, quelque soit le résultat du Français). Soit une multitude de scénarios possibles...

Ce week-end, la bataille s'annonce serrée: Bagnaia a gagné devant El Diablo sur le même circuit en septembre, lors du GP de Saint-Marin. Mais les chiffres plaident en faveur du leader du championnat depuis la 5e manche, en France, en mai.

"Si on y arrive à Misano, ça sera fantastique, mais Pecco est très fort là-bas", rappelait Quartararo au terme de la manche précédente. "Sinon, on aura une autre chance. Il faut juste rester calme."

Dernière de Rossi "à la maison"

"Pour être honnête, ma tête n'est pas trop au championnat", a-t-il assuré jeudi en conférence de presse. "J'essaye de prendre ça comme une course normale, en tout cas vendredi et samedi, qu'il faut aborder comme en début de saison. Et on verra dimanche ce qu'on peut prendre comme risques."

La légende italienne Valentino Rossi, le 17 septembre 2021 à Saint-Marin sur le circuit Marco-Simoncelli ANDREAS SOLARO AFP/Archives

Autrement dit, aller chercher "le meilleur résultat possible" tout en restant "intelligent".

"L'objectif sera de se battre pour la victoire afin de garder le championnat ouvert jusqu'au bout", repète pour sa part Bagnaia. Il conserve un espoir de sacre mais doit compter sur au moins deux scores vierges du Français de 22 ans au cours des trois dernières courses.

Or Fabio n'a jamais abandonné cette saison. Mieux, il est le seul à avoir "scoré" lors de chacun des 15 GP disputés.

Si le titre ne se jouait pas, le week-end n'en serait pas moins exceptionnel: c'est la dernière apparition à domicile de l'icône Valentino Rossi (Yamaha-SRT), qui prendra sa retraite en fin de saison.

"La précédente course à Misano était déjà un moment très émouvant", confie l'Italien de 42 ans. "Celle-là sera, évidemment, une course particulière à la maison, et j'espère que les fans italiens en profiteront."

Zarco pour le titre de meilleur pilote indépendant

Parmi les autres titres à décrocher, celui honorifique de meilleur pilote indépendant (courant pour une écurie privée) peut également revenir à Johann Zarco (Ducati-Pramac) dimanche.

Cinquième du championnat avec 141 points, le Français devra quitter Misano avec 51 longueurs d'avance sur son poursuivant le plus proche. Il en a, pour l'heure, 37 sur l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 59 sur son équipier espagnol Jorge Martin, 70 sur l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Avintia) et 71 sur le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR).

"Ca n'est pas une chose sur laquelle j'étais +focus+ en début de saison", reconnaît Zarco. Il était aux avant-postes du championnat en début de saison, puis il a eu des difficultés au retour de la trêve estivale.

Le pilote français de l'écurie Ducati-Pramac Johann Zarco lors des essais du GP moto de Saint-Marin, le 18 septembre 2021 à Misano Adriatico ANDREAS SOLARO AFP/Archives

"Mais quand on fait les comptes et qu'on essaye de reprendre du positif, c'est un objectif intéressant, une preuve de capacité." Comme tenter de remonter un peu au classement des pilotes.

Les titres des constructeurs (que Ducati et Yamaha se disputent), des équipes (pour lequel les écuries officielles Ducati et Yamaha sont favorites, mais auquel Suzuki, Ducati-Pramac et KTM peuvent encore prétendre) et du "rookie" de l'année (parmi les débutants Martin, Bastianini et Luca Marini) ne pourront, en revanche, pas être attribués en Emilie-Romagne.

En Moto2, la bagarre entre deux équipiers, l'Australien Remy Gardner et l'Espagnol Raul Fernandez, séparés par neuf points seulement, n'est pas près, non plus, de se terminer.

En Moto3, le débutant espagnol Pedro Acosta (KTM) a lui aussi une balle de match... à 17 ans ! Mais ses chances sont ténues: pour être couronné, il doit marquer 21 points de plus que l'Italien Dennis Foggia (Honda).

