Covid-19: le Pérou dépasse le seuil des 200.000 morts

Lima (AFP)

Quelque 25 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures par le ministère, faisant passer le pays sud-américain au-dessus de ce seuil symbolique. Le pays andin de 33 millions d'habitants a enregistré plus de 2,2 millions de cas.

Avec 6.065 décès par million d'habitants, le Pérou a le taux de mortalité dû au Covid-19 le plus élevé au monde, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Ce cap symbolique est franchi alors que le nombre de nouveaux cas et de décès quotidiens diminue grâce à l'avancée de la campagne de vaccination, même si les autorités redoutent une nouvelle vague déclenchée par le variant Delta désormais prédominant dans le pays.

"Nous restons vigilants" même s'"il est probable que la première et la deuxième vague ont généré une immunité dans une partie de la population, tout comme la vaccination", a déclaré il y a quelques jours le ministre de la Santé, Hernando Cevallos.

Le nombre de décès dus au virus est en baisse depuis avril dans le pays, où il avait atteint jusqu'à 2.500 par semaine.

La semaine dernière, 169 décès ont été comptabilisés, selon les chiffres officiels.

La baisse du nombre de nouveaux cas a permis au gouvernement d'assouplir certaines mesures sanitaires et de réactiver certains pans de l'économie.

Le couvre-feu nocturne a été réduit à deux heures seulement, tandis que les restaurants sont désormais autorisés à fonctionner à plein régime.

Le nombre de décès au Pérou est, en Amérique latine, dépassé en valeur absolue uniquement par le Brésil et le Mexique, des pays à la population respectivement sept et quatre fois supérieure.

Avant la pandémie, le Pérou bénéficiait de l'une des économies les plus dynamiques de la région, mais en 2020, le PIB a chuté de 11% et plus de 2,1 millions de personnes ont perdu leur emploi, entrainant le pays dans la récession.

"Nous devons nous faire vacciner pour qu'il n'y ait plus de tristesse dans les foyers et qu'il n'y ait plus d'orphelins", a déclaré à l'AFP Mirtha Garcia Espinoza, une mère de deux enfants de 39 ans devenue veuve à cause de la pandémie.

Une soignante s'occupe d'une patiente atteint du Covid-19 à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Virgen de Fatima, le 19 octobre 2021 à Sullana, au Pérou ERNESTO BENAVIDES AFP/Archives

Le gouvernement espère vacciner 70% de la population de plus de 12 ans d'ici la fin de l'année. A ce jour, plus de 14,2 millions de personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 51% des personnes âgées de plus de 12 ans.

