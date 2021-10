Le Vietnam ouvrira l'île de Phu Quoc aux touristes vaccinés à partir de novembre

Publicité Lire la suite

Hanoï (AFP)

Avec ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines, ses montagnes et sa jungle épaisse, l'île, située à 10 kilomètres environ du Cambodge, dans le golfe de Thaïlande, a attiré environ 670.000 visiteurs et gagné plus de 18 milliards de dollars grâce au tourisme international en 2019.

Les autorités espérent en faire un haut lieu du tourisme dans le style de Phuket en Thaïlande ou de Bali en Indonésie.

À partir du 20 novembre, des "vols charters" pour les voyageurs internationaux munis de passeports vaccinaux seront accueillis sur l'île, a indiqué le gouvernement vendredi soir.

Ensuite, entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de mars, l'île vise à accueillir jusqu'à 5.000 étrangers sur des vols charters similaires.

Les touristes devront présenter des certificats de vaccination ainsi qu'un résultat négatif au test Covid-19 avant d'être autorisés à entrer.

Selon les autorités, ils devront provenir d'endroits où "la sécurité de la prévention du Covid-19 est élevée, comme certaines régions d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et d'Australie".

Un précédent projet d'ouverture de Phu Quoc aux visiteurs internationaux en octobre a été abandonné en raison du faible taux de vaccination des habitants.

Mais le pays d'Asie du Sud-Est cherche désespérément à relancer son économie après des mois de fermeture dus à la pandémie de coronavirus.

Ses frontières sont fermées aux visiteurs internationaux depuis le début de l'année dernière et il n'y a pratiquement aucun vol commercial entrant dans le pays.

Selon les médias d'État, les autorités souhaitent également ouvrir aux voyageurs étrangers des destinations populaires telles que la baie d'Ha Long, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'ancienne ville de Hoi An, en novembre, mais aucun plan précis n'a été défini. T

Le Vietnam a signalé plus de 880.000 cas de Covid et environ 21.500 décès depuis le début de la pandémie. Moins de 20% de ses 100 millions d'habitants sont entièrement vaccinés.

Des bateaux au bord d'une plage de l'île de Phu Quoc en avril 2017 au Vietnam HOANG DINH Nam AFP/Archives

Cette annonce intervient après que la Thaïlande a déclaré que les voyageurs vaccinés de plus de 40 pays seront autorisés à entrer dans le royaume sans être soumis à une quarantaine à partir du 1er novembre.

© 2021 AFP