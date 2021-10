"Dune" surfe sur le box-office nord-américain pour son lancement

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Le film, au thème environnemental sous-jacent, a récolté 40,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche, alors même que sa sortie a eu lieu de manière simultanée sur les grands écrans et sur la plateforme de streaming HBO Max.

Avec son affiche à la constellation de stars comme Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya ou encore Jason Momoa, cette adaptation du roman de 1965 de Frank Herbert raconte l'histoire de la puissante famille Atréides qui se retrouve affectée à la gestion d'une planète où est produit l'"épice", une mystérieuse substance indispensable au voyage interstellaire.

Sorti il y a déjà plusieurs semaines dans d'autres pays, "Dune" a engrangé 180 millions de dollars dans le reste du monde, et Denis Villeuve, réalisateur de films de science-fiction comme "Blade Runner 2049" et "Premier Contact", espère pouvoir transformer la saga en dyptique.

Premier la semaine dernière, "Halloween Kills" se classe ce week-end à une distante deuxième place avec 14,5 millions de dollars de recettes (73,1 millions en deux semaines).

Le film d'horreur, suite du "Halloween" de 2018, met de nouveau en scène Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode face à l'horrible Michael Myers joué par Nick Castle.

Le dernier James Bond, "Mourir peut attendre", se retrouve en troisième place avec 11,9 millions de dollars. Le dernier opus avec Daniel Craig en tant que 007 continue de tomber dans le classement pour sa troisième semaine d'exploitation (120 millions en tout).

"Venom: Let There Be Carnage" est quatrième avec 9,1 millions. Tom Hardy y joue le journaliste d'investigation Eddie Brock, dont le lien symbiotique avec un extraterrestre appelé Venom lui donne des super-pouvoirs.

En cinquième position, le nouvel entrant "Ron débloque" a enregistré 7,3 millions de dollars de recettes. Ce film d'animation raconte l'histoire d'un collégien et de son robot Ron, dont les bugs sont à l'origine de péripéties pour le duo.

Voici le reste du Top 10:

6. "La Famille Addams 2" (4,3 millions de dollars)

7. "Le Dernier duel" (2,1 millions)

8. "Shang-Chi et la légende des dix anneaux" (2 millions)

9. "The French Dispatch" (1,3 million)

10. "Free Guy" (258.000 dollars)

