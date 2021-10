Présidentielle: Philippot prône la "rupture" contre une "oligarchie mondialiste"

Publicité Lire la suite

Aubervilliers (AFP)

Le président sortant Emmanuel Macron, "puisqu'il nous fait la guerre et qu'il veut la guerre, il aura la guerre", a-t-il lancé dans un discours à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) devant ses soutiens - un peu plus de 1.000 personnes selon l'AFP, 1.400 personnes selon les organisateurs.

Et de poursuivre: "Cette oligarchie, soyons clairs, mélange la grande finance, les grands lobbies, notamment pharmaceutiques. Elle mélange les Gafam, elle mélange l'Union européenne et toutes les structures supranationales. Il faut y ajouter bien sûr, comme une cerise pourrie sur le gâteau, Macron et sa clique qui ont dévoyé l'État, plus encore que leurs sinistres prédécesseurs."

L'ancien n°2 de Marine Le Pen avait quitté le FN -devenu depuis RN- après l'échec de la présidentielle de 2017. Il a depuis fondé son propre mouvement, "Les Patriotes". Sans être systématiquement testé dans les enquêtes d'opinion, il obtient entre 0,5% et 2% des intentions de vote dans les sondages dans lesquels il figure.

M. Philippot a promis dimanche, s'il était élu en 2022, de rendre le pass sanitaire "illégal" et le confinement "inconstitutionnel". Sur le plan sanitaire, il veut aussi fermer les Agences régionales de santé (ARS), suspendre la participation de la France à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou encore dissoudre le conseil de l'ordre des médecins.

Il a longuement développé son projet de sortie de l'Union européenne ("Frexit") et de sortie de l'euro, mais aussi de sortie de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'Otan notamment. Il propose aussi, entre autres, de dissoudre le Conseil constitutionnel, et d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne.

