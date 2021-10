Climat: l'Australie vise zéro émission nette pour 2050, sans dire comment

Une militante d'Extinction Rebellion participe à une manifestation contre u projet de mine de charbon en août 2019 à Sydney, en Australie Saeed KHAN AFP

Sydney (AFP)

L'Australie, plus gros exportateur mondial de charbon, a annoncé mardi viser zéro émission nette pour 2050, mais sans fournir de détails sur la façon dont elle compte y parvenir et en renouvelant son soutien appuyé aux industries minière et gazière.