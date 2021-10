L'audiovisuel public signe un pacte pour la visibilité des outre-mer

L'audiovisuel public signe avec les ministres de la Culture et de l'Outre-mer deux pactes pour la jeunesse et pour la visibilité des Outre-mer, plus d'un an après la disparition de France Ô Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

Paris (AFP)

L'audiovisuel public a signé mercredi avec les ministres de la Culture et de l'Outre-mer deux pactes pour la jeunesse et pour la visibilité des Outre-mer, plus d'un an après la disparition de la chaîne France Ô.